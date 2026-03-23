Araxá ganha Rotary Club Girassol voltado à inclusão de pessoas neurodivergentes

Araxá ganhou o Rotary Club de Araxá Girassol, novo clube com atuação voltada à inclusão e ao apoio às pessoas neurodivergentes. A instalação oficial aconteceu na Câmara Municipal, com a posse da diretoria para o ano rotário 2025-2026, nesta sexta-feira (20).

A cerimônia reuniu autoridades, rotarianos e representantes de clubes de outras cidades. Estiveram presentes o presidente do Rotary Club de Araxá, Paulo Henrique Martins, o governador do Distrito 4770 de Rotary International, Fábio Velasco de Azevedo Fayad, e sua esposa e coordenadora distrital das Casas da Amizade do Distrito 4770, Isadora Christina Seronni Fayad. O presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, também participou da solenidade e integra a diretoria empossada.

O novo clube inicia suas atividades com 15 associados fundadores e tem como presidente Suellen Cristina Lima. A vice-presidência será exercida por Aldair Benedito Paiva, além de secretários, tesoureiros, comissões e conselho fiscal definidos para o novo ano rotário.

O Rotary Club de Araxá Girassol nasce com a missão de fortalecer ações voltadas à inclusão e ao apoio às famílias atípicas. O movimento rotário ligado a essa causa já resultou na criação de clubes temáticos no país e na implantação de salas multissensoriais para atendimento de pessoas neurodivergentes.

Durante a solenidade, foi destacada a importância da união de esforços para ampliar o acolhimento, fortalecer políticas de inclusão e garantir mais apoio às famílias.

Os novos associados fundadores do Rotary Club de Araxá Girassol são: Adriana Aparecida Mateus Teles Botelho, Aldair Benedito Paiva, Fabiana Jhenniffer dos Santos Lima, Flávia Rodrigues da Silva, Franciele Abadia Borges Fraga, Gabrielly Rodrigues Silva de Almeida, Laíz Abadia da Silva, Leonardo Antunes Silva, Marco Aurélio Moreira, Raphael Rios de Oliveira, Sérgio Braga Pereira, Silvania Aparecida de Almeida, Suellen Cristina Lima, Wania Cristina dos Santos, Yasmin Araujo Silva.

Durante o evento, também receberam o título de Associados Honorários as seguintes autoridades: Cristiane Gonçalves Pereira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá; Dra. Mara Lucia Silva Dourado, ex-promotora de Justiça da 3ª Promotoria da Comarca de Araxá; Lilian Cristina Pereira, secretária municipal de Assistência Social de Araxá; Keila Afonso de Rezende Silva, presidente do primeiro clube baseado em causa do Distrito 4770 e do primeiro clube baseado na causa dos neurodivergentes do mundo; Paulo Rogério Alves Simões, presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo; Isadora Christina Seronni Fayad, coordenadora distrital das Casas da Amizade do Distrito 4770; e Fábio Velasco de Azevedo Fayad, governador do Distrito 4770 de Rotary International.

A cerimônia também contou com a apresentação de dança inclusiva do projeto Incluir, da coordenadora Yasmin Araujo.