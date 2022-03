Araxá implanta projeto Porteira Adentro para fortalecimento da agricultura familiar

Fortalecimento da agricultura familiar e incentivo à criação e expansão do turismo rural e ecológico do município. A Prefeitura de Araxá começa a colocar em prática o projeto Porteira Adentro a partir desta terça-feira (8). A proposta, indicada pelo vereador Alexandre dos Irmãos Paula, vai fomentar a atividade rural por meio de auxílio na execução de obras de infraestrutura nas propriedades rurais.

Serviços como terraplanagem; abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso e dentro das propriedades, incluindo cascalhamento e patrolamento; construção e reforma de silos; transporte de cascalho e brita; conservação de aterros e limpeza; construção de fossa séptica e chorumeiras; poderão ser executados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de acordo com o planejamento do Município.

Para participar do projeto, o produtor rural deverá estar cadastrado ou se cadastrar junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. De acordo com o projeto de lei aprovado pelos vereadores na última semana, a realização dos serviços previstos deverá obrigatoriamente respeitar a Legislação Ambiental vigente. “Vamos dar o pontapé inicial com o cadastro dos produtores interessados em participar do projeto. Lembrando que o programa contempla propriedades rurais localizadas dentro do município de Araxá”, destaca o novo secretário de Agricultura e Pecuária, Wander Prugger (Mãozinha).

De acordo com o prefeito Robson Magela, o desenvolvimento da agricultura familiar é muito importante para o agronegócio da região. “Em Araxá temos grandes produtores rurais, grandes empreendimentos rurais. Mas, também precisamos olhar com carinho os pequenos produtores, principalmente, a agricultura familiar que é tão importante na nossa região. E a indicação do vereador Alexandre dos Irmãos Paula, que já foi secretário de Desenvolvimento Rural, vem de encontro com os projetos que temos executado no município. Queremos dar oportunidades para que pequenos agricultores possam se desenvolver cada vez mais”, destaca o prefeito.