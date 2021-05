Araxá inaugura Sala Mineira do Empreendedor

Facilitar a abertura de novas empresas e gerar mais empregos no município. A Sala Mineira do Empreendedor foi inaugurada nesta quarta-feira (26) em Araxá, na sede do Sindicomércio. O objetivo é oferecer um atendimento exclusivo aos empreendedores, por meio de orientações e capacitações que visa facilitar o acesso aos serviços necessários para a abertura de empresa.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae Minas), Prefeitura de Araxá, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

Na Sala Mineira, o empreendedor conta com orientações sobre regularização e baixa de empresas, alterações de inscrições municipais e estaduais, fiscalização de tributos e serviços exclusivos para Microempreendedores Individuais (MEI).

Um espaço de acolhimento que busca a excelência do serviço público e agilidade na abertura e legalização de empresas. Além de disso, o programa promove o auxílio no processo de formalização, capacitação do empreendedor, orientação contábil e jurídica.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, destaca que a Sala Mineira do Empreendedor é uma referência para o fomento econômico e geração de emprego e renda. “Estamos no caminho certo, queremos desburocratizar esse sistema. Infelizmente vivemos um momento no qual muitas empresas fecharam e outras estão em dificuldades. Queremos dar apoio e encurtar laços com os empresários locais. Essa parceria é um importante espaço de fomento ao desenvolvimento econômico de Araxá”, relata.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, reitera que um dos principais anseios dos empresários locais é justamente a aproximação das entidades públicas. “A Sala Mineira se propõe a facilitar a vida do empreendedor, onde ele chega com dúvidas e encontra soluções. Desenvolvimento econômico é dar a mão aos pequenos empresários para que os frutos sejam colhidos”, ressalta.

O gerente da Regional Triângulo do Sebrae Minas, William Rodrigues de Brito, acrescenta que a Sala Mineira é uma realidade no Estado e um exemplo para o Brasil. “Uma marca dessa nova gestão de Araxá é a energia jovem, com coragem e determinação. E é justamente isso que o empreendedor deseja. A Sala Mineira é um local de desburocratização, acesso à informação e de capacitação profissional”, explica.