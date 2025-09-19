Araxá inicia regularização fundiária no Distrito Industrial para dar segurança jurídica e destravar investimentos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico iniciou o processo de regularização fundiária nas áreas do Distrito Industrial (DI). A iniciativa busca garantir mais segurança jurídica às empresas instaladas, fortalecer o ambiente de negócios e incentivar novos investimentos no município.

Cada processo será analisado individualmente, respeitando as particularidades de cada empreendimento e seguindo rigorosamente as normas legais, em um procedimento transparente e justo.

Com a regularização, os proprietários ampliam sua capacidade de investimento, ganham acesso facilitado a crédito e podem pleitear incentivos em instituições financeiras e programas governamentais nas esferas federal, estadual e municipal.

“A regularização fundiária é fundamental para abrir portas para expansão, modernização e geração de empregos. A regularização traz previsibilidade para quem produz e dá condições reais para novas plantas, ampliações e acesso a linhas de financiamento”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges.

Hoje, o Distrito Industrial abriga 47 empresas em operação, gerando cerca de 1.800 empregos diretos e 1.700 indiretos, um vetor estratégico do desenvolvimento local, com infraestrutura, energia abundante e localização privilegiada.

Empresas interessadas em iniciar o processo devem contatar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (34) 3668-0618 ou pelo e-mail [email protected].