Araxá inicia retirada de murtas para fortalecer citricultura e combater praga

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, iniciou a retirada de árvores da espécie murta, encontradas em diversos pontos da cidade. A medida atende a uma orientação técnica voltada para a prevenção e o controle do greening, considerada a principal doença que afeta os laranjais.

A iniciativa ganha ainda mais importância diante do avanço da citricultura em Araxá e região, que hoje já soma cerca de 9.500 hectares plantados com laranja, em propriedades de aproximadamente 30 produtores rurais. O crescimento é expressivo quando comparado a 2022, ano em que a região contava com apenas 60 hectares cultivados.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves dos Santos, a murta é uma árvore exótica que serve como hospedeira do psilídeo, inseto transmissor da bactéria causadora do greening. “Quando o psilídeo encontra a murta, ele se alimenta e, ao migrar para os pés de laranja, transmite a bactéria responsável pela doença. Por isso, a eliminação dessa planta é fundamental para proteger os pomares”, explica.

O trabalho está sendo realizado em conjunto com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e deve contemplar diferentes regiões da cidade, especialmente áreas próximas a residências, terrenos baldios e demais vias públicas.

“Estamos cortando as árvores de forma definitiva, o que impede a rebrota e evita que elas continuem servindo de hospedeiro para a praga. Araxá já conta, inclusive, com uma legislação que proíbe o plantio de novas murtas. A ideia é substituir a murta por espécies ornamentais que não ofereçam risco à agricultura local”, reforça o secretário.

“Araxá tem um grande potencial para a produção de laranja, com solo, clima e altitude favoráveis. O combate à murta é um passo essencial para garantir a sanidade dos pomares e o futuro da nossa citricultura”, ressalta o vice-prefeito de Araxá, Bosco Júnior.