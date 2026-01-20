Araxá lança atendimento 24 horas para iluminação pública via 0800 e aplicativo

Araxá ganhou um novo canal de atendimento para iluminação pública, com serviço 24 horas disponível por telefone 0800 e aplicativo. A partir de agora, os moradores de Araxá podem registrar pedidos de manutenção da iluminação pública a qualquer hora do dia ou da noite.

O atendimento é realizado pelo número 0800 381 2100, que funciona todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. A iniciativa faz parte do novo contrato de iluminação pública do município, que prevê a ampliação e a modernização dos canais de atendimento à população.

Além do call center, a Prefeitura de Araxá disponibilizou o Aplicativo “Araxá Ip”, uma ferramenta digital exclusiva para o registro de solicitações relacionadas à iluminação pública, como lâmpadas apagadas, falhas no funcionamento e problemas na fiação. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store ou Play Store, de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel.

Por meio do aplicativo, o munícipe pode informar o local da ocorrência utilizando o endereço, selecionar os dados da luminária e acompanhar o andamento da solicitação. Ao final do registro, o sistema gera um número de protocolo, que permite o acompanhamento do atendimento até a conclusão do serviço.

Segundo a secretária de Serviços Urbanos, a implantação do atendimento 24 horas representa um avanço importante para o município. “Esse novo canal facilita o acesso da população aos serviços de iluminação pública e garante mais agilidade no atendimento das demandas. Nosso objetivo é oferecer um serviço eficiente, que contribua para a segurança e o bem-estar dos moradores de Araxá”, destaca.