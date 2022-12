Araxá Máster leva o título do 1º Campeonato Municipal Máster

Mais uma equipe comemora título na temporada 2022 de esporte amador na cidade. O Araxá Master foi o vencedor do 1º Campeonato Municipal Máster de Futebol de Campo. A equipe ganhou por 3 a 0 do time Amigos do Cafu / Dona Adélia em partida realizada no último domingo (18), no Estádio Fausto Alvim. O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural.

A competição contou com oito equipes na primeira fase: Araxá Máster, Amigos Cafu / Chácara Dona Adélia, Ajesp, Amigos Máster, Athletic, Audax Máster, São Pedro e Tapira Máster. O Araxá Máster jogava por dois empates na final por ter feito a melhor campanha durante toda a competição. No primeiro jogo da final teve empate por 3 a 3, e no jogo de volta da grande decisão veio a vitória por 3 a 0.

O artilheiro da competição foi o atacante Lucivander Oliveira, do Araxá Master, com 9 gols. O goleiro menos vazado foi o Kaic, do Ajesp. Já o Troféu Disciplina foi para a equipe Amigos do Cafu / Chácara Dona Adélia. De acordo com o assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, a primeira edição do torneio foi um grande sucesso.

“Um campeonato importante e que reuniu antigos atletas da nossa cidade. A competição promoveu o esporte e amizade entre grandes jogadores do nosso futebol. Esperamos realizar uma nova edição em 2023, com um número ainda maior de equipes”, destaca Márcio.