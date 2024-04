Com transmissão ao vivo, CiMTB Araxá começa nesta sexta (26) na pista da Copa do Mundo

Começa nesta sexta (26) a prova que é considerada a mais charmosa e tradicional do mountain bike latino-americano: a etapa de Araxá da Copa Internacional de MTB (CiMTB). Entre os dias 26 e 28 de abril, a cidade recebe mais de 800 atletas de 6 países, nas disputas de Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) e Maratona (XCM), no circuito localizado no Grande Hotel Termas de Araxá. A entrada é gratuita.

As competições de XCC desta sexta terão transmissão ao vivo em TV aberta e por streaming entre 13h30 e 17h30. Por streaming, são duas opções ao vivo: o redeminas.tv e o canal de YouTube da CiMTB (https://www.youtube.com/user/cimtb). Para quem está em Minas Gerais, as provas serão transmitidas ao vivo em tv aberta pela Rede Minas, para mais de 500 cidades. Serão transmitidas as provas da Super Elite Feminina e Masculina, além das competições Teen, Júnior, Cadete, Master, Elétrica e Geral.

Em todas as categorias que terão transmissão ao vivo nesta sexta-feira, a pista do Short Track será a mesma: aproximadamente 1km de distância. Isso torna a prova extremamente dinâmica e atrativa, seja para o público presente na área, seja para quem está assistindo em casa.

Operação de Mobilidade em parceria com a BiciMobi

A partir desta sexta-feira (26), até o domingo (28), o sistema de mobilidade urbana focado na Copa do Mundo e na CiMTB estará funcionando para o acesso ao Grande Hotel Termas de Araxá, no Complexo do Barreiro. Só poderão descer para a arena do evento – pela Estrada Velha do Barreiro – os veículos que estiverem credenciados para utilizarem os estacionamentos do evento – organização, expositores, equipes e atletas, imprensa, autoridades – ou então táxis, aplicativos de mobilidade e ônibus.

O público em geral não poderá estacionar no entorno do Barreiro, ficando como sugestão da organização que utilizem o estacionamento da Mountain Bike Village, na Expominas, pelo valor de 15,00 reais a diária. O local é o ponto estratégico de apoio ao evento, pois além de ter estacionamento, funciona também como ponto de embarque e desembarque dos ônibus e da TE LEVO MOBILE, app de mobilidade parceiro da competição.

Dentro das pistas

A 21ª edição da etapa de Araxá da CiMTB será histórica. Primeiro porque acontecerá na mesma pista da WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2024, disputada no último final de semana. Serão seis países representados durante os três dias de evento: Cazaquistão, Chile, Colômbia, Equador e Israel, além do Brasil. A disputa tem chancela e apoio da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo).

Assim como foi em 2023, a etapa vale pontos importantíssimos para o ranking da UCI – decisivos para a classificação dos atletas aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As disputas de XCO na Elite e na Júnior são Hors Class, e distribuem 100 pontos na Elite, assim como o XCO Sub-23, que terá uma prova exclusiva na sexta de forma inédita, às 11h30; as competições de Elite XCC são Classe 3.

“Tenho um grande desejo de concretizar um sonho de menino, que é ganhar a etapa de Araxá. É, sem dúvida, a mais prestigiada do calendário. Esse ano tem um aperitivo a mais, pois é reta final de ciclo olímpico, uma prova Hors Class com pontuação bem alta. Quero ir bem para conseguir pontuar, o que me ajudaria a concretizar um sonho ainda maior que é participar dos Jogos Olímpicos”, contou o baiano Ulan Galinski (Caloi / Henrique Avancini Racing), melhor brasileiro no ranking mundial, na 35ª posição.

Atual campeã brasileira de mountain bike XCO, a mineira Karen Olímpio (Soul Cycles) também admite não ver a hora da largada ser dada e as competições começarem nas icônicas trilhas desta etapa.

“Araxá tem um clima diferente, é uma pista que eu gosto muito. A pista é muito desafiadora este ano, com alguns obstáculos a mais. Juntamente com o Valmor Hausmann e com o meu coach Rodrigo Silva, treinei na pista e consegui desbloquear alguns trechos antes da Copa do Mundo e nesta semana fiz outros treinos e desbloqueei outros obstáculos. Ano passado venci uma etapa de XCO aqui e estou bem animada”, explicou Karen.

Além dos dois atletas citados acima, estão confirmados na prova outros nomes de peso do mountain bike brasileiro como Raiza Goulão, Luiz Cocuzzi, José Gabriel Marques, Hercília Najara, Isabella Lacerda, Nicolas Machado, Giugiu Morgen, Gustavo Xavier e Alex Malacarne – que no último final de semana ficou com a 3 ª colocação no Sub-23 da Copa do Mundo de MTB, realizada na mesma pista em Araxá.

Entre os ciclistas estrangeiros, destacam-se os chilenos Ignacio Gallo, Nicolas Delich, Sebastian Maldonado, Yarela Gonzalez Obando, os colombianos Jhonnatan Botero, Hilvar Caderon, Diego Arias, Yosiana Quintero Pineda, a israelense Naama Noyman e os cazaques Denis Sergiyenko, Alina Sarkulova e Tatyana Geneleva.

Programação esportiva

As competições da CiMTB começam nesta sexta (26) com a inédita disputa da Sub-23 Hors Class (masculina e feminina), a partir das 11h30. Às 13h45 acontecem as disputas de XCC da Geral Feminina e Elétrica, Master, Cadete, Teen e Júnior masculinas. O XCC da Super Elite feminina começa às 16h15 e às 16h45 é dada a largada da Super Elite masculina.

No sábado (27) a competição começa mais cedo: às 8h20 acontece a largada do XCO E-MTB, das categorias Pro (masculina e feminina) e Master masculina. Às 10h20 largam as categorias Sub-15, Sub-17, Sub-12 e Júnior do XCO. No período da tarde, é a vez da Maratona, com largada a partir de 14h, para as seguintes categorias: E-MTB Young, E-MTB Sênior Masculina, E-MTB feminina, Ultra, Expert, Cadete, Master, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado, PcD, Duplas, Open Feminina, Sênior Feminina, Turismo e Hand-Bike.

O domingo (28) é o terceiro e último dia da CiMTB, exclusivo para as disputas do XCO. Serão quatro baterias: Largada 1, às 8h, Sub-55, Ultra, Sub-60, Sub-65 e Over-65; Largada 2, às 10h, Sub-30, Sub-35, Sub-40, Sub-45 e Sub-50; Largada 3, às 12h, com as categorias exclusivas femininas Elite Hors Class, Júnior, Sub-17, Sub-15, Sub-40, Sub-50, Over-50, Sub-12; e Largada 4, às 14h, Elite Hors Class masculina.

Estrutura e shows

A estrutura montada em Araxá é completa, com diversas atrações e opções de conforto destinadas aos mais diversos tipos de público – para atender tanto atletas quanto para quem for acompanhar: pontos de hidratação, lava bike Squirt, banheiros vip com ar-condicionado, duchas para ciclistas, arena com mais de 40 expositores e praça de alimentação completa, com cardápio variado.

A feira de exposições conta com cerca de 50 marcas exibindo e vendendo produtos para amantes do ciclismo, inclusive as lojas oficiais com produtos da CiMTB e da Copa do Mundo UCI. A praça de alimentação oferece um serviço completo com diversas opções de comidas e bebidas.

O Palco CBMM, tradicional ponto de encontro para quem quer curtir música boa, também estará montado durante o final de semana, dando lugar a quatro shows musicais, bem no centro da praça de alimentação:

Sexta, às 18h – Banda Quinto Sol

Sábado, às 14h – Black Trio

Sábado, às 18h – Malupa

Domingo, às 15h – Vinith

Já na área de exposição haverá shows de bike trial com o ciclista Diego Magno, que fará duas apresentações diárias de sexta a domingo:

Sexta, às 13h e às 17h

Sábado, às 14h15 e às 17h

Domingo, às 12h10 e 16h