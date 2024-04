Organização da Copa do Mundo de Araxá divulga o Manual do Espectador

Um arquivo de PDF com todas as informações importantes que o público visitante da WHOOP UCI Mountain Bike World Series – a Copa do Mundo de MTB de Araxá – precisa saber. Esse é o Manual do Espectador, divulgado nesta quarta-feira (10/4) pela organização local do evento, que está marcado para o período entre 18 e 21 de abril, no Grande Hotel Termas de Araxá. Para acessá-lo, clique aqui ou então diretamente pelo endereço: https://mtbwc.com.br/manual-do-espectador.

O Manual do Espectador passa por todos os pontos que são de interesse dos visitantes: o processo de entrada no local do evento com o seu passaporte comprado; como chegar na arena, localizada no Complexo do Barreiro; as opções de meio de transporte até o Grande Hotel e o seu funcionamento, incluindo informações sobre os bloqueios de vias no local; o que pode e o que não pode ser levado; resumo das atrações disponíveis do lado de fora das pistas; funcionamento do cartão de alimentação no evento; e como torcer de forma correta em uma prova de mountain bike.

“O objetivo do nosso Manual do Espectador é garantir que todas as pessoas que compraram seus passaportes para assistirem a competição no Barreiro tenham a melhor experiência possível. A Copa do Mundo de Araxá será um momento ímpar na história do ciclismo latino-americano. Por isso, é fundamental darmos o máximo de informações possíveis para os visitantes que virão ao evento, de todo o Brasil e também de diversas partes do mundo”, avalia Rogério Bernardes, organizador local da WHOOP UCI Mountain Bike World Series e também da CiMTB, tradicional prova de MTB do Brasil.

Ingressos para a Copa do Mundo de Araxá

Desde de o início de novembro de 2023, os ingressos para a WHOOP UCI Mountain Bike World Series em Araxá à venda. O passaporte que for adquirido, pessoal e intransferível, deve ser comprado no site: https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338. Enquanto estudantes, idosos (pessoas acima de 60 anos) e PCD (pessoa com deficiência) tem 50% de desconto na compra dos passaportes, a organização preparou um desconto super especial de 80%, para os moradores da cidade-sede, Araxá (MG). Crianças, de até 9 anos, não pagam entrada, ou seja, garantindo assim 100% de desconto, porém também devendo fazer o cadastro no sistema de venda de ingressos.

Programação de pista da Copa do Mundo de Araxá



Quinta-feira – 18/04



11:00 – 13:00: Treinamento – Categorias Femininas XCO

13:00 – 15:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

15:00 – 17:00: Treinamento – Categorias Masculinas XCO

Sexta-feira – 19/04



9:00 – 10:00: Treinamento – Categorias Femininas XCO

10:00 – 11:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

11:00 – 12:00: Treinamento – Categorias masculinas XCO

12:45 – 13:45: Treinamento -Apenas categoria S23 XCC

14:00: Competição: Cross-Country Short Track – Categoria Feminina S23 XCC

14:35: Competição: Cross-Country Short Track – Categoria Masculina S23 XCC/ em seguida cerimônias

15:30 – 16:15: Treinamento – Todos os atletas XCO

Sábado – 20/04

8:30 – 10:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

10:45 – 11:45: Treinamento – Apenas categoria Elite XCC

12:00: Competição: Cross-Country Short Track – Categoria Elite Feminina XCC

12:35: Competição: Cross-Country Short Track – Categoria Elite Masculina XCC/ em seguida cerimônias de premiação de ambas as provas

13:30 – 14:15: Treinamento – Todos os atletas XCO

15:00: Competição: Cross-Country Olympic – Categoria Masculina S23 XCO/ em seguida cerimônia de premiação

Domingo – 21/04

8:30 – 09:30: Treinamento – Todos os atletas XCO

10:30: Competição: Cross-Country Olympic – Categoria Feminina S23 XCO/ em seguida a cerimônia de premiação

13:15: Competição: Cross-Country Olympic – Categoria Elite Feminina XCO/ em seguida cerimônias de premiação

15:30: Competição: Cross-Country Olympic – Categoria Elite Masculina XCO/ em seguida cerimônia de premiação incluindo a premiação geral de equipes e a premiação da equipe do dia