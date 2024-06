Araxá participa do Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção

Atores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes participaram do XXVII Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA), maior evento sobre adoção do Brasil, que aconteceu entre os dias 6 e 8 de junho em Natal (RN).

O grupo foi representado por membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas, Conselho Tutelar, Fundação da Criança e Adolescente de Araxá (FCAA), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Secretarias Municipais de Educação e Ação Social.

O tema deste ano, “Adoção não tem raça, tem cores”, buscou discutir, dar visibilidade e desmistificar não só as adoções interraciais, mas toda a diversidade que permeia a adoção.