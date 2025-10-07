Araxá prepara Rota Gastronômica e convoca estabelecimentos para cadastro no Cadastur

De cafés acolhedores a restaurantes tradicionais, Araxá quer transformar o sabor em experiência turística. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, está convocando os empreendimentos do setor gastronômico a se cadastrarem no Cadastur, o registro nacional do Ministério do Turismo que identifica e valoriza empresas do setor.

A iniciativa faz parte da criação da Rota Gastronômica de Araxá, um projeto que pretende reunir em um só roteiro os sabores, aromas e histórias da cidade, da primeira xícara de café do dia ao jantar especial que encerra a noite.

O cadastro é gratuito e online, realizado na plataforma do Governo Federal (https://cadastur.turismo.gov.br). Com ele, os estabelecimentos passam a ter maior visibilidade junto aos turistas e aos canais oficiais de divulgação da Prefeitura, podendo participar de eventos, feiras e ações promocionais.

O prazo para adesão é de 30 dias. De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, a secretaria oferece apoio técnico e orientações para auxiliar os empresários durante o processo.

“Mais do que um registro, o Cadastur é uma porta aberta para integrar o turismo local e colocar Araxá no mapa dos sabores mineiros”, afirma a secretária de Turismo, Alda Sandra Barbosa.

Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas através do e-mail: [email protected]

Leia em: https://tinyurl.com/2h3t2juj