Mais de 1,5 tonelada de queijos divididos em categorias, cerca de 800 produtores inscritos e 15 países participantes. Araxá promove um dos maiores eventos de queijos do mundo entre os dias 4 e 7 de novembro. O Tauá Grande Hotel de Araxá será o palco de Concurso Internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos e exposição de produtos.

A ExpoQueijo Brasil – International Cheese é o maior evento de queijos certificados, com registros dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE), Federal (SIF) e Sisbi (equivalência) ou Selo Arte do Brasil.

O evento é promovido pela Bonare Eventos e conta com a parceria do Governo de Minas Gerais, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Prefeitura de Araxá. A Organização Nacional de Provadores de Queijo (Onaf), entidade italiana referência mundial na formação de provadores de queijos por meio de métodos científicos, valorização dos queijos e preservação do sabor será a grande curadora do evento.

A ExpoQueijo Brasil – International Cheese é o primeiro evento aberto ao público que terá a volta de apresentações culturais no município. Para participar, a organização do evento apresentou um protocolo de biossegurança contra a Covid-19.

Dentre a principais medidas, será exigido do público presente, na portaria de entrada, a apresentação obrigatória do cartão de vacina atualizado ou comprovante de vacinação, juntamente com a Carteira de Identidade (RG), para maiores de 12 (doze) anos, a fim de comprovar a imunização de pelo menos a 1º dose (ou dose única) da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a organizadora do evento, Maricell Hussein, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas compareçam ao evento durante os quatro dias de concurso e exposição de produtos.

“A estrutura é aberta, toda planejada e pode receber mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Porém, vamos limitar o acesso por conta das restrições impostas pela Covid-19 e simultaneamente vamos receber no máximo 2 mil pessoas. São mais de 100 estandes, praça de alimentação, área kids, palestras, treinamentos, enfim, um dos maiores eventos de queijos do mundo, que contará com a presença de diversas autoridades do país e amantes do queijo de todo o mundo”, destaca.

O prefeito Robson Magela reitera que Araxá vai ser palco de um dos principais eventos de turismo gastronômico. “O público não só vai ter a oportunidade de conhecer a nossa cultura como também os principais produtos que se destacam internacionalmente. Estamos com uma grande expectativa pela troca de experiência que a ExpoQueijo vai proporcionar, além de fomentar a nossa economia local, retornando Araxá ao cenário turístico”, conclui o prefeito.