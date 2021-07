Araxá prorroga inscrições para o programa Renda Básica até 6 de agosto

Para ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao Programa Renda Básica, a Secretaria Municipal de Ação Social prorrogou as inscrições do programa até o dia 6 de agosto.

Para participar, o interessado deve fazer o agendamento da entrevista presencial no site (www.araxarendabasica.com.br) e comparecer na data programada com toda a documentação necessária, descrita no site. Quem não tiver acesso à internet, pode procurar o Núcleo de Convivência ou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência.

O Programa Renda Básica Araxá consiste na complementação mensal da renda familiar através da concessão de benefício de até R$ 200,00 (duzentos reais). O objetivo é reduzir o impacto econômico gerado pela pandemia e assegurar melhores condições de vida para quem está em situação de vulnerabilidade social.

Entre os critérios para ser beneficiado pelo Programa está o de ser residente e domiciliado no município de Araxá há pelo menos cinco anos e ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 20% do salário mínimo vigente. Beneficiários do Programa Bolsa Família ou contemplados com qualquer outro projeto social e/ou auxílio financeiro também podem requerer o benefício.

O município estima beneficiar cerca de 4.000 famílias que estão em situação de extrema pobreza em Araxá. A ação prevê que as famílias que preencherem os requisitos serão contempladas por 12 meses, podendo o benefício ser prorrogado de acordo com a situação de renda familiar.