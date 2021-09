Araxá realiza mais um curso gratuito para certificação de bares e restaurantes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), o Sindicato do Comércio Hoteleiro e Similares do Planalto de Araxá (Sindhorb) e a Sala Mineira do Empreendedor realizam mais um curso de boas-práticas para atendimento seguro contra a Covid-19 na próxima terça-feira (14). Esta será a última capacitação oferecida de forma gratuita no município. Ao todo, cinco cursos voltados para bares e restaurantes já foram ministrados.

Os empreendimentos de alimentos e bebidas de Araxá têm até o fim do ano para se regulamentar e obter o Selo de Certificação. Além do treinamento obrigatório, os estabelecimentos devem cumprir todas as medidas sanitárias de proteção contra o coronavírus e os documentos necessários para funcionamento. Quem não cumprir as exigências poderá ter o alvará suspenso a partir do próximo ano.

Empreendedores e trabalhadores do setor devem acessar o link (https://bit.ly/BoasPraticasAlimentosSetembro) para realizar a inscrição. O selo vai referendar as empresas do setor de alimentação que estão de acordo com as boas práticas de combate à Covid-19 e um número de identificação, distribuído pela Vigilância Sanitária que vai vistoriar as medidas adotadas, ficará disposto em um local visível da empresa para conhecimento da população e turistas.

Serviço

Curso Online – Boas práticas para atendimento seguro

Data: 14/09/2021 (terça)

Horário: 16h às 18h

Inscrição: https://bit.ly/BoasPraticasAlimentosSetembro