Araxá recebe 22ª edição do MotoFest a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, é parceira da realização da 22ª edição do 100 Destino MotoFest, organizado pelo Moto Clube 100 Destino. O evento acontece de 29 a 31 de agosto de 2025, no Complexo do Barreiro, e reúne motoclubes de diversas regiões do país, movimentando o turismo e o comércio local.
A expectativa é receber mais de 10 mil participantes, representando mais de 110 motoclubes de todos os estados brasileiros. Além da programação cultural e musical, o evento promove o intercâmbio entre motociclistas e visitantes e integra o calendário turístico do município.
A programação conta com shows musicais de artistas locais e nacionais, apresentações acrobáticas, dança adaptada, pirofagia, confraternização de motoclubes, estandes temáticos e praça de alimentação. O palco principal será montado na Praça do Lago Norte do Barreiro.
O festival também possui caráter social, revertendo o valor dos ingressos em doações para instituições filantrópicas de Araxá. Em média, a cada edição são arrecadadas cerca de cinco toneladas de alimentos.
De acordo com a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, o apoio financeiro e logístico da Prefeitura reforça a importância de parcerias para consolidar Araxá como destino turístico. “O MotoFest é um evento que já faz parte da agenda turística da cidade. O apoio da Prefeitura é fundamental para garantir sua realização, proporcionando estrutura adequada e contribuindo para o fortalecimento do setor”, destaca a secretária.
Confira a programação
29/08 | Sexta-feira
19h – Abertura
20h – Latitude 19
22h – Charlie Brown Jr Cover
23h30 – Anna Maz
30/08 | Sábado
12h – Malupa
14h – Lottus
16h – Creedence Tributo
19h – Big Jackers
21h – Peixe Piloto
23h30 – Venosa
31/08 | Domingo
11h – Shots
12h – Vinith
14h – Krusty
16h – Mamma Jamma