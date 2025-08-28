Araxá recebe 22ª edição do MotoFest a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, é parceira da realização da 22ª edição do 100 Destino MotoFest, organizado pelo Moto Clube 100 Destino. O evento acontece de 29 a 31 de agosto de 2025, no Complexo do Barreiro, e reúne motoclubes de diversas regiões do país, movimentando o turismo e o comércio local.

A expectativa é receber mais de 10 mil participantes, representando mais de 110 motoclubes de todos os estados brasileiros. Além da programação cultural e musical, o evento promove o intercâmbio entre motociclistas e visitantes e integra o calendário turístico do município.

A programação conta com shows musicais de artistas locais e nacionais, apresentações acrobáticas, dança adaptada, pirofagia, confraternização de motoclubes, estandes temáticos e praça de alimentação. O palco principal será montado na Praça do Lago Norte do Barreiro.

O festival também possui caráter social, revertendo o valor dos ingressos em doações para instituições filantrópicas de Araxá. Em média, a cada edição são arrecadadas cerca de cinco toneladas de alimentos.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, o apoio financeiro e logístico da Prefeitura reforça a importância de parcerias para consolidar Araxá como destino turístico. “O MotoFest é um evento que já faz parte da agenda turística da cidade. O apoio da Prefeitura é fundamental para garantir sua realização, proporcionando estrutura adequada e contribuindo para o fortalecimento do setor”, destaca a secretária.

Confira a programação



29/08 | Sexta-feira

19h – Abertura

20h – Latitude 19

22h – Charlie Brown Jr Cover

23h30 – Anna Maz

30/08 | Sábado

12h – Malupa

14h – Lottus

16h – Creedence Tributo

19h – Big Jackers

21h – Peixe Piloto

23h30 – Venosa

31/08 | Domingo

11h – Shots

12h – Vinith

14h – Krusty

16h – Mamma Jamma