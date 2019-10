Araxá recebe ciclo de palestras do Programa Reaja Minas

O Reaja Minas é um projeto que reúne um grupo de profissionais para motivar uma nova geração de agentes políticos. Gratuitamente são oferecidos cursos de formação organizados em eventos e campanhas com a nova classe política. O Reaja Minas é itinerante e por isso as principais cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas serão contempladas.

O evento em Araxá será realizado no próximo dia 31, na Pousada Dona Beja. O credenciamento dos participantes acontece a partir das 18h e as palestras se iniciarão às 19h. Segundo o evento, mais de três mil pessoas já participaram do Reaja Minas. Para fazer a inscrição acesse: www.reajaminas.com.br

Profissionais que participam desse projeto:

ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE

Economista, especializado em gestão pública e em teoria política, mestre em Sociologia. Professor Universitário e Consultor de Organizações Públicas.

HENRIQUE VIEIRA

Fotografo com experiência nacional e internacional, graduado em Comunicação Social, com pós-graduação em Comunicação e Marketing

CYNTHIA JACOB

Palestrante, Treinadora, Consultora e Coach Empresarial e Educacional; Pós Graduação em Psicologia Positiva; Criadora da metodologia de desenvolvimento humano “Mulher faz acontecer e transforma a política”

LUCAS SANTOS

Palestrante e especialista em desenvolvimento humano. Mestrando em Gestão Organizacional. MBA em Gestão Empresarial e Coaching. Graduação em Engenharia Produção | Univ. Federal Goiás

GUILHERME CRUVINEL

Pós graduado em Direito Digital e Compliance. Consultor de Marketing Digital

Palestras:

– Novo Cenário Político

– Identidade é tudo!

– Mulher na política.

– Dicas para falar em público

– Marketing politico digital