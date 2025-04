Araxá recebe delegações de outras cidades para conhecer modelo de salas modulares e projetos educacionais

Em busca de soluções eficientes para a educação pública, diversos municípios têm realizado visitas técnicas às escolas municipais de Araxá. Na última semana, representantes da Prefeitura de Delta estiveram na cidade para conhecer o modelo adotado na implantação de salas modulares, além de trocar experiências sobre políticas educacionais bem-sucedidas.

Durante o encontro, diversos temas foram debatidos com a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Araxá, como o projeto “Psicólogo nas Escolas”, a valorização dos professores, a eleição de diretores escolares, a estrutura física e o mobiliário das unidades, além da manutenção, dos pequenos reparos e do funcionamento das Caixas Escolares. No entanto, o foco principal da visita foi a implantação das salas modulares.

A prefeita de Delta, Leriane de Souza, participou da comitiva ao lado da secretária de Educação, Cleonice Marcelino, da secretária de Obras Públicas, Denise Silvino, e da secretária de Comunicação, Suellen Silva. Elas foram recebidas pela secretária de Educação de Araxá, Zulma Moreira, e pela subsecretária Leany Tupinambá, e visitaram duas escolas que já contam com a nova estrutura modular.

A iniciativa da Prefeitura de Araxá, iniciada em 2022, já implantou 24 salas e 12 banheiros modulares, ampliando em cerca de 350 o número de vagas na Educação Infantil. Cada sala comporta, em média, 15 alunos e foi projetada para oferecer conforto, segurança e um ambiente favorável ao aprendizado.

Entre as unidades escolares beneficiadas estão os Cemeis Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar 4), Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar), Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia), Araci Pedrelina de Lima (Boa Vista), Sarah Valle Abrahão (Abolição) e Maria das Dores Faria da Fonseca (São Domingos), além da Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva (Pão de Açúcar 4).

A prefeita de Delta elogiou a iniciativa e destacou a importância da troca de experiências entre os municípios. “Só tenho a agradecer pela receptividade. Conhecemos de perto as salas modulares, vimos a ampliação e a qualidade da estrutura construída em Araxá. Amei tudo o que vi e vamos levar muitas novidades para Delta. Tenho certeza de que colheremos resultados positivos graças a essa visita”, afirma.

De acordo com a secretária de Educação de Araxá, Zulma Moreira, esse reconhecimento é fruto de um trabalho sério e contínuo, baseado em planejamento e investimentos da administração municipal. “É uma honra saber que Araxá está servindo de modelo, não apenas pelas salas modulares, mas pela política educacional como um todo. Fico muito feliz com a visita e, principalmente, com o reconhecimento de outras cidades que vêm buscar aqui projetos que estão dando certo. Torço para que essas ações também sejam bem-sucedidas em Delta”, explica.