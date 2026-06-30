Araxá recebe encontro para apresentar programa de formação para artesãos nesta quarta; saiba como participar

Araxá recebe o encontro “Araxá Feita à Mão”, das 18h às 20h, nesta quarta-feira (1º). A iniciativa será realizada no Campus Uniube – Centro e propõe uma conversa aberta sobre o artesanato local, suas identidades, seus desafios e suas oportunidades de crescimento, além de marcar o lançamento de um programa gratuito de formação voltado aos artesãos do município.

A proposta busca reunir pessoas que trabalham com bordado, costura, crochê, tecelagem, madeira, cerâmica, pintura, fibras naturais e outras técnicas manuais. Na oportunidade, os participantes vão discutir o que diferencia uma peça feita à mão, como as histórias e a cultura do território podem inspirar novas criações e de que forma essa produção pode ampliar seu espaço no turismo, na cultura e em mercados que valorizam o trabalho autoral.

A ação conta com a participação da Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Secretaria Municipal de Turismo, e é desenvolvida pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), em parceria com a ONG Artesol (Artesanato Solidário).

A atividade será conduzida por Renata Mendes, consultora da ONG, que já realizou um mapeamento do setor em Araxá. De acordo com Renata, o projeto é desenvolvido em etapas. A primeira fase foi o diagnóstico, com visitas a feiras, espaços de comercialização, grupos culturais e locais ligados ao artesanato e à identidade de Araxá. A partir desse levantamento, foi estruturada a programação, que começa com a sensibilização voltada à escuta, à troca de experiências e à reflexão sobre o valor da produção artesanal local.

“Araxá tem muitos produtores e produtoras artesanais, e esse encontro é uma oportunidade para olhar para essas produções, refletir sobre as potencialidades do artesanato local e pensar em caminhos para que os produtos tenham mais atratividade, sejam mais valorizados e cheguem a mais pessoas. Não há necessidade de inscrições e todos os artesões da cidade estão convidados”, destaca Renata.

Após o encontro, será aberto um programa de capacitação para artesãos interessados, com atividades sobre identidade cultural, comercialização, comunicação, mercado e gestão. A última fase será um laboratório de criação de produtos, com acompanhamento de profissionais de design, voltado ao desenvolvimento de uma linha artesanal inspirada no turismo, na cultura e em elementos característicos de Araxá, como o Congado, a Folia de Reis, Dona Beja, as águas, os prédios históricos e as tradições locais.

A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, destaca que a proposta contribui para valorizar os saberes manuais e fortalecer a identidade cultural do município. “O artesanato carrega a memória, a criatividade e a história do nosso povo. Esse encontro é uma oportunidade importante para ouvir os artesãos, reconhecer o trabalho de quem produz com as mãos e fortalecer caminhos para que essa produção ganhe ainda mais visibilidade, valorização e novas oportunidades”, afirma.

Serviço

Araxá Feita à Mão – encontro de abertura

Data: 1º de julho de 2026, quarta-feira

Horário: das 18h às 20h

Local: Campus Uniube – Rua Maria Rita de Aguiar, 177 – Centro

Participação gratuita