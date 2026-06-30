Minha Casa, Minha Vida: inscrições presenciais começam nesta terça-feira

Começou nesta terça-feira (30) o atendimento presencial para as inscrições do Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades em Araxá. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, é voltada exclusivamente às pessoas que não possuem acesso à internet ou que enfrentam dificuldades para realizar o cadastro pelo aplicativo Colab. O atendimento será realizado até o dia 14 de julho, na Escola Municipal Delfim Moreira.

Os interessados serão atendidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada. Equipes da Prefeitura estarão disponíveis para orientar os candidatos e prestar todo o suporte necessário durante o preenchimento da inscrição. A secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, reforça que quem já realizou o cadastro pelo aplicativo Colab não precisa comparecer ao atendimento presencial. As inscrições continuam disponíveis de forma online pelo aplicativo Colab.

Para agilizar o processo, é necessário apresentar toda a documentação exigida pelo programa, incluindo documentos pessoais de todos os integrantes da família, comprovantes de renda e de residência, além das declarações obrigatórias. Também devem ser levados documentos que comprovem critérios de pontuação previstos no edital, como laudos médicos, documentos da Defesa Civil e comprovantes de acompanhamento pelos serviços socioassistenciais, quando houver. A secretária destaca ainda a importância de manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado para evitar pendências durante a análise das inscrições. Após a conclusão do cadastro, cada candidato receberá um número de protocolo para acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

A Prefeitura ressalta que a inscrição representa apenas a primeira fase do processo. Após o encerramento do período de cadastramento, será realizada a análise da documentação, aplicação dos critérios de pontuação, divulgação da lista preliminar de classificados, abertura do prazo para recursos e publicação da lista final homologada. Em seguida, os candidatos classificados passarão pela análise do agente financeiro responsável pela contratação dos imóveis.

Mais informações sobre o programa, critérios de participação, documentação exigida e perguntas frequentes podem ser consultadas no portal de Perguntas e Respostas da Prefeitura de Araxá: https://araxa.mg.gov.br/conteudo2-listar/1/perguntas-frequentes?modo=faq.

As inscrições online podem ser realizadas pelo aplicativo Colab, disponível em: https://onelink.to/6t4k5q.

Serviço

Local: Escola Municipal Delfim Moreira

Período: 30 de junho a 14 de julho

Horário: 8h às 16h

Público: Pessoas que não possuem acesso à internet ou têm dificuldade para realizar a inscrição pelo aplicativo Colab.