Prefeitura de Araxá oferece oficinas esportivas para crianças e adolescentes atendidos pelo CAPS IJ





A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias Municipais de Esportes e de Saúde, oferece oficinas esportivas gratuitas para crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ). A iniciativa fortalece o cuidado com a saúde mental por meio da prática de atividades físicas, incentivando hábitos saudáveis e o desenvolvimento integral dos participantes.

As oficinas são realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes às terças e quintas-feiras, no período da manhã, com duração de uma hora. Entre as atividades oferecidas estão iniciação esportiva, alongamentos, treinamento funcional, vôlei e futebol de areia. A participação é definida conforme o interesse dos assistidos e mediante indicação da equipe de psicólogos do CAPS IJ.

A coordenadora do CAPS IJ, Juliana Rodrigues Alves, destaca que a parceria amplia as possibilidades de cuidado oferecidas aos assistidos. “A atividade física complementa o acompanhamento realizado pela nossa equipe e tem proporcionado resultados muito positivos. Percebemos avanços na socialização, na autoestima, na aceitação de regras e no desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes, além do fortalecimento dos vínculos e da autonomia”, explica.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, ressalta que a iniciativa demonstra o papel transformador do esporte. “Mais do que incentivar a prática esportiva, esse projeto promove saúde, inclusão e qualidade de vida. É uma satisfação contribuir para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a atividades que favorecem seu desenvolvimento físico, emocional e social”, afirma.