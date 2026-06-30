Prefeitura de Araxá promove ação de conscientização e prevenção à violência contra a pessoa idosa

A Prefeitura de Araxá e o Instituto de Previdência Municipal de Araxá (IPREMA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveram nesta terça-feira (30) uma ação especial em alusão ao Junho Violeta, campanha nacional dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

O evento reuniu palestra educativa e oferta de serviços de saúde para a população. O principal objetivo da iniciativa foi conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção dos direitos da pessoa idosa e incentivar a prevenção e o enfrentamento de todas as formas de violência, como agressões físicas, psicológicas, negligência, abandono, exploração financeira e violação de direitos.

A programação contou com a palestra “Conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa”, ministrada pelo procurador do IPREMA, Dr. Marlon Antônio Rosa. Durante o encontro, foram abordados os principais aspectos relacionados à proteção da população idosa, à legislação vigente e ao papel da sociedade na identificação e denúncia de situações de violência.

Além da atividade educativa, a Secretaria Municipal de Saúde esteve presente oferecendo serviços de saúde aos participantes, reforçando o compromisso do Município com a promoção do envelhecimento saudável, da prevenção e da qualidade de vida.

O superintendente do IPREMA, Jader Alves Ferreira, destaca que o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa passa pela conscientização de toda a sociedade. “O respeito e a valorização da pessoa idosa são responsabilidades de todos nós. Esta ação representa um importante momento de orientação, reflexão e fortalecimento da rede de proteção, para que nossos idosos tenham seus direitos garantidos e possam viver com dignidade, segurança e qualidade de vida”, afirma.

A campanha Junho Violeta busca mobilizar a população para a construção de uma cultura de respeito, cuidado e valorização da pessoa idosa. O enfrentamento à violência depende da participação de toda a sociedade e da denúncia de qualquer situação que represente ameaça aos direitos e à dignidade das pessoas idosas.