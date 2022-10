Araxá recebe o Confrarally 2022 no dia 29 de outubro; inscrições estão abertas

O Cerrado Mineiro é palco de mais um evento que atrai os amantes de aventura em duas e quatro rodas. O Confrarally 2022, realizado pelo Cerrado Minas Rally Clube e que conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, acontece no dia 29 de outubro e promete reunir pilotos de várias regiões.

São 40 vagas para competidores experientes com veículos preparados e iniciantes com veículos comuns, com direito a aula de navegação e orientações básicas da prova. As inscrições serão encerradas na próxima segunda-feira (24) e contemplam ainda uma confraternização no ponto de chegada.

O organizador Daniel Cruz Rezende reforça que o apoio da Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, é de suma importância para promover a competição na cidade.

“Esta é a segunda vez que pudemos contar com a Administração Municipal para a realização desse tipo de evento. Acredito que ganham as duas partes; nós, que temos total apoio na organização e logística; e por outro lado a cidade também ganha, uma vez que movimenta o setor hoteleiro, de alimentos e bebidas e toda a economia local”, ressalta.

A competição acontece no sábado (29), a partir das 13h, com largada na avenida Wilson Borges e chegada no Girassol Clube de Campo.

A competição será uma prova automobilística na categoria RAID (Regularidade Absoluta em Itinerário Desconhecido), que tem como objetivo desenvolver a capacidade do piloto e do navegador em manter médias horárias estabelecidas, além de seguir o roteiro até o destino final da prova.