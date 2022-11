Araxá recebe qualificação regional para controle de arboviroses

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde participa da Qualificação de Supervisores de Atividades de Controle de Arboviroses entre os dias 8 e 9 de novembro. A capacitação, voltada para supervisores de combate às endemias da cidade e da microrregião, está sendo realizada no campus do Uniaraxá e busca a melhoria da qualidade do enfrentamento das arboviroses.

As arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos. A dengue, zika e chikungunya são consideradas as mais comuns em ambientes urbanos. Demais temas como a origem do inseto e casos no Brasil também estão sendo abordados durante o curso.

A qualificação é programada pelo Governo de Minas Gerais e faz parte das metas da Secretaria de Estado de Saúde. A equipe da Superintendência Regional de Uberaba é a responsável pelo curso que possui três módulos, sendo os dois últimos planejados para serem ministrados em 2023.

De acordo com o biólogo da Vigilância Ambiental de Araxá, Fabrício de Ávila, o encontro tinha uma enorme necessidade de ser realizado, pois os agentes de combate às endemias acabam sendo salva-vidas no combate às doenças transmitidas “As arboviroses como a dengue e tantas outras podem acarretar óbitos. Portanto, esse trabalho diário e contínuo de prevenção é muito importante. O resultado tem que vir através da diminuição de casos em meio à população”, diz.

O engenheiro sanitarista Paulo César de Souza, que atua no controle de vetores em Minas Gerais há mais de 40 anos, comenta sobre o papel dos supervisores. “A importância dessa qualificação é renovar todo o conhecimento já adquirido pelos supervisores, pois estamos falando de um problema de Estado. Eles são o nosso braço direito e esquerdo no campo, pois são quem programam e articulam, junto aos agentes, as ações que devem ser realizadas no cotidiano.

Durante a abertura da capacitação, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, destacou a importância da atualização constante das ações de combate às arboviroses.

“O intervalo entre os ciclos das arboviroses é um tempo precioso para planejamento estratégico e também para a capacitação e reciclagem das equipes. Esta capacitação é imprescindível para que estejamos prontos para o enfrentamento dos próximos ciclos das doenças. Contar com técnicos experientes e com vasto conhecimento traz enorme segurança para executar ações eficientemente planejadas”, conclui.