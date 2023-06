Araxá recebe reunião técnica para apresentação de cronograma de melhorias e concessão das rodovias da região

A Prefeitura de Araxá recebeu o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbano, Pedro Bruno Barros de Souza, e a Concessionária EPR Triângulo para realização de reunião técnica, apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre o pacote de recuperação e concessão de estradas da região.

Na oportunidade foram apresentadas as demandas, o cronograma de melhorias previstas no contrato de concessão e as etapas de obras para a revitalização das rodovias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

O encontro contou também com as presenças do prefeito Robson Magela, do deputado estadual Bosco, do diretor presidente da EPR Triângulo, José Carlos Cassaniga, prefeitos, vereadores, lideranças e representantes de órgãos públicos de Araxá e Região.

Desde a concessão, há três meses, a EPR Triângulo passou a ser a responsável pela exploração da infraestrutura, operação, manutenção, monitoramento, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do nível de serviço em 627,4 quilômetros de rodovias na região, pelo prazo de 30 anos, segundo a concessionária.

A EPR informou ainda que as rodovias estão recebendo, inicialmente, revitalização da sinalização, limpezas e drenagens. Para dar mais segurança e trafegabilidade aos usuários da via, a concessionária também disponibilizará atendimento 24 horas, com ambulâncias, viaturas de inspeção, centro de controle, bases de apoio, serviços de socorro médico e mecânico, guinchos, caminhões (incluindo boiadeiros) e caminhões-pipa para auxiliar no combate a incêndios, atendendo aos requisitos exigidos em rodovias privatizadas.

Segundo o prefeito Robson Magela, a recuperação das estradas é importante para a segurança dos condutores e desenvolvimento regional.

“As rodovias da região são responsáveis pelo transporte de mercadoria e desenvolvimento econômico. Temos grandes empresas e indústrias que precisam de uma boa trafegabilidade para realizar os trabalhos com segurança. Mas, o mais importante é que a revitalização da malha viária trará melhorias não só para quem precisa da rodovia para trabalho, como também para o turismo, com um acesso mais fácil e seguro aos atrativos da região”, diz Robson.

“Aproveitamos ainda para tratar com o secretário sobre a revitalização da Avenida do Comboio, e ele propôs repassar os recursos para o Município realizar essa revitalização para dar mais celeridade. Caso haja esse repasse, a municipalização será feita antes da revitalização”, acrescenta o prefeito.

Além de Araxá, fazem parte da concessão rodovias estaduais nos municípios de Água Comprida, Araguari, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia.

Trechos de concessão:

– BR-452 – entre os cruzamentos com a MG-190 (Nova Ponte) e a BR-262 (Araxá);

– MGC-452 – entre os cruzamentos com a BR-365 (B), em Uberlândia, e a MG-190 (Nova Ponte);

– MGC-462 – entre os cruzamentos com a BR-365 (Patrocínio) e a BR-452 (A). Recomeça no cruzamento com a BR-452 (B) e termina no cruzamento com a BR-262 (Perdizes);

– LMG-782 – entre os cruzamentos com a BR-365 (Monte Carmelo) e com a MG-190 (Iraí de Minas);

– LMG-798 – entre o cruzamento com a MG-190 (Nova Ponte) até Uberaba;

– LMG-812 – entre os cruzamentos com a MG-190 (Nova Ponte) e a BR-452, ainda em Nova Ponte;

– MG-190 – entre os cruzamentos com a BR-365 (Romaria) e a LMG 798 (Nova Ponte). O trecho de 2 quilômetros referente à Barragem da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte não compõe o Sistema Rodoviário;

– MG-427 – entre os cruzamentos com a BR-050/BR-262, em Uberaba, e a BR-364 (Planura);

– BR-365 – entre os cruzamentos com a MGC-462 (Patrocínio) e o Anel Viário de Uberlândia (até março/2023 a manutenção e a administração da BR-365/MG serão realizadas pelo DNIT).