Araxá registra 130 notificações de Covid-19 e nenhum óbito nos últimos 10 dias

Vacinação e ações de proteção, como uso de máscara e álcool em gel, continuam sendo as medidas necessárias para evitar o avanço da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 130 novos casos da doença nos últimos 10 dias e a expectativa é que o número aumente ainda mais devido às festas de fim de ano e período de férias. A preocupação é com quem ainda não completou o ciclo vacinal contra o coronavírus e está com doses em atraso.

Apesar do aumento de casos, nenhum óbito foi registrado durante o período. E nesta segunda-feira (3) não há nenhuma ocupação em leitos clínicos e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já prevendo o aumento de casos positivos da doença, a Prefeitura de Araxá cancelou eventos comemorativos que causam grandes aglomerações na cidade, como por exemplo, o Aniversário de Araxá, Réveillon e Carnaval.

Com a nova onda e mutações do coronavírus, a exemplo da Ômicron (B.1.1.529), o município orienta a população com sintomas de gripe ou Covid-19 que procure a Unisul ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em casos mais graves, para realizar o teste rápido contra Covid-19

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, o número de notificações cresceu consideravelmente nos últimos dias. “Quando fizemos o levantamento de casos positivos de Covid-19 em dezembro, por exemplo, estávamos com média diária de 3 casos positivos. Nos últimos 10 dias, essa média aumentou para 13 casos diários. Um número ainda pequeno se compararmos com os do ano passado, mas que já liga um sinal de alerta”, destaca.

Lorena pede às pessoas que ainda não se vacinaram ou estão com doses em atraso para procurar os locais de vacinação. “Nosso cronograma de vacinação desta semana contemplará todos os públicos, inclusive aqueles com doses em atraso. Para evitar o avanço da doença no município, o que temos que fazer é realizar a imunização completa da população, realizar a testagem para quem apresentar sintomas e promover o isolamento social dos casos positivos. E toda nossa estrutura de saúde está preparada para isso”, ressalta a secretária.