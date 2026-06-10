Credenciamento da UPA de Araxá entra na fase final junto ao Ministério da Saúde





O processo de credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá junto ao Ministério da Saúde entrou na fase final. Em reunião realizada nesta terça-feira (9), em Brasília (DF), o prefeito Robson Magela e o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, trataram das ações necessárias para a conclusão do processo de habilitação da unidade. Com o credenciamento, o município poderá ampliar os recursos destinados ao atendimento de urgência e emergência e fortalecer os serviços prestados à população.

O encontro contou com a participação de Brenda Reis, coordenadora-geral de Urgência, e de Carolina Almeida, arquiteta do Ministério da Saúde. Durante a reunião, foi apresentado um relatório técnico com orientações relacionadas ao projeto da unidade. A próxima etapa será a realização de uma vistoria virtual à UPA, uma das últimas fases do processo de habilitação junto ao Governo Federal.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o credenciamento da UPA é fundamental para fortalecer a rede municipal de urgência e emergência. “Todas as orientações recebidas durante a reunião já foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde para que os últimos detalhes sejam resolvidos da forma mais rápida possível. O credenciamento da nossa UPA junto ao Ministério da Saúde vai trazer mais condições de atendimento à população e ampliar a estrutura de urgência e emergência. É um passo decisivo para consolidar esse importante equipamento de saúde pública em Araxá”, destaca.