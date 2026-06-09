Prefeitura de Araxá recebe mais de R$ 3,4 milhões para fortalecer atendimentos de Média e Alta Complexidade na Saúde





A Prefeitura de Araxá recebeu a confirmação da destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 3.451.234,00 para o custeio dos serviços de Média e Alta Complexidade (MAC) da rede municipal de saúde. O recurso foi indicado pelo deputado federal Mário Heringer e será destinado ao Fundo Municipal de Saúde, contribuindo para a manutenção e ampliação dos atendimentos especializados oferecidos à população.

A confirmação foi oficializada por meio de ofício encaminhado ao prefeito Robson Magela nesta segunda-feira (8). De acordo com o documento, os recursos são provenientes da Portaria nº 10.169/2026 do Ministério da Saúde e serão utilizados para reforçar o financiamento das ações e serviços de saúde de Média e Alta Complexidade.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da parceria para o fortalecimento da rede pública de saúde.

“Esse recurso chega em um momento importante e contribuirá diretamente para a manutenção dos atendimentos especializados oferecidos à população. Agradecemos ao deputado federal Mário Heringer pela atenção dedicada a Araxá e pelo compromisso com a saúde pública do nosso município”, ressaltou.

O custeio da Média e Alta Complexidade contempla procedimentos, exames, consultas especializadas, cirurgias, internações e diversos serviços que exigem estrutura técnica e profissional especializada, sendo fundamental para garantir a continuidade e a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).