Araxá regulamenta programa Planta Popular e beneficia famílias carentes

Famílias de baixa renda em Araxá podem receber de forma gratuita plantas de construção para moradia. A Prefeitura de Araxá regulamentou o Programa Plantas Populares, que garante às famílias carentes acesso a projetos arquitetônicos necessários para quem deseja construir sua casa própria. O programa é voltado exclusivamente para construção de imóveis residenciais e gera economia para os beneficiários.

Entre os requisitos para participar do programa estão a renda familiar comprovada de, no máximo, 2 salários mínimos; o requerente deve possuir apenas um terreno, sendo este passível de edificação residencial; e a área projetada para a construção da moradia deverá ser de no máximo 60m² por unidade familiar. Para cada proprietário de imóvel, será concedida uma planta arquitetônica e toda a documentação passará por uma análise técnica antes de ser aprovada.

As plantas arquitetônicas trazem também informações para a execução da obra, como medidas das janelas e portas, sugestões de jardinagem, esquema para terreno de esquina ou meio de quadra e opção de construção de área de lazer.

A coordenadora do Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social, Alessandra Silva, explica que para dar entrada no programa basta procurar o balcão da prefeitura para fazer a inscrição.

“Este é um projeto que leva mais dignidade às famílias que sonham com a casa própria, mas não têm condições e acabam realizando uma construção inadequada. As plantas populares permitem que as construções possam ser realizadas por etapas. Portanto, se a pessoa não consegue construir tudo de uma vez, ela pode construir 50% do imóvel que já é uma condição habitável e depois, quando tiver mais recursos, ela constrói a segunda parte sem precisar ter custo algum com essa planta arquitetônica”, explica Alessandra.