Araxá Rodeio Show abre venda de ingressos com lote promocional e limitado; veja os preços

A organização do Araxá Rodeio Show iniciou a venda de ingressos e passaportes para a edição 2026 do evento, que será realizada entre os dias 16 e 20 de abril, no Expominas Araxá. O lote promocional é limitado.
As vendas são realizadas pelo site araxarodeioshow.com.br, além da loja oficial do ARS no Shopping Boulevard Garden e de outros quatro pontos físicos autorizados. A próxima edição promete ser uma das maiores da história do evento, reunindo grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Ana Castela e Zezé Di Camargo,
Segundo o organizador Luciano Rios, são diferentes opções de acesso, atendendo a públicos variados. “Temos ingressos a partir de R$ 20 e já iniciamos também a venda da Pista Premium, que é um espaço reservado, bem em frente ao palco; além do Bezerrão, que está de volta com uma área open bar ainda maior e melhor”, destaca.
Ingressos
LOTE PROMOCIONAL
Passaporte pista – R$ 269,00
Passaporte pista premium – R$ 690,00
Passaporte bezerrão – R$ 1.150,00
DIA 16 – COUNTRY BEAT
Pista inteira – R$ 40,00
Pista premium inteira – R$ 80,00
Bezerrão (open bar) – R$ 150,00
DIA 17 – ZEZÉ RÚSTICO I JIRAYA UAI
Pista inteira -R$ 70,00
Pista Premium Inteira – R$ 180,00
Bezerrão (open bar) – R$ 290,00
DIA 18 – ANA CASTELA I SAMBA 90 GRAUS
Pista inteira – R$ 80,00
Pista premium inteira – R$ 190,00
Bezerrão (open bar) – R$ 290,00
DIA 19 – SILVIO E ROBSON I ENZO & DANNIEL
Pista inteira – R$ 20,00
Pista premium inteira – R$ 40,00
Bezerrão (open bar) – R$ 120,00
DIA 20 – GUSTTAVO LIMA
Pista inteira – R$ 100,00
Pista premium inteira – R$ 220,00
Bezerrão (open bar) – R$ 340,00
Postos de venda
Vendas online: araxarodeioshow.com.br
Postos físicos:
– Loja Oficial ARS – Shopping Boulevard Garden Araxá – sala 14
Endereço: Av. Pref. Aracely de Paula, 1005 – Centro
Horário: 10h às 22h (seg a sáb) / 11h às 22h (dom)
– CRAS – Centro de Atendimento ao Servidor (exclusivo para servidores públicos)
Endereço: Rua Rio Branco, 630 – Centro
Horário: 7h às 17h (seg a sex)
– 1001 Opções
Endereço: R. Washington Barcelos, 867 – Urciano Lemos
Horário: 8h30 às 19h30 (seg a sex) / 8h30 às 19h (sáb) / 8h30 às 13h (dom)
– Estilo Moda Country
Endereço: R. Presidente Olegário Maciel, 1070 – Centro
Horário: 9h às 18h (seg a sex) / 9h às 13h (sáb)
– Links Calçados
Endereço: R. Pres. Olegário Maciel, 120 – Centro
Horário: 8h30 às 18h30 (seg a sex) / 8h30 às 13h30 (sáb)