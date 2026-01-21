Araxá Rodeio Show abre venda de ingressos com lote promocional e limitado; veja os preços

A organização do Araxá Rodeio Show iniciou a venda de ingressos e passaportes para a edição 2026 do evento, que será realizada entre os dias 16 e 20 de abril, no Expominas Araxá. O lote promocional é limitado.

As vendas são realizadas pelo site araxarodeioshow.com.br, além da loja oficial do ARS no Shopping Boulevard Garden e de outros quatro pontos físicos autorizados. A próxima edição promete ser uma das maiores da história do evento, reunindo grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Ana Castela e Zezé Di Camargo,

Segundo o organizador Luciano Rios, são diferentes opções de acesso, atendendo a públicos variados. “Temos ingressos a partir de R$ 20 e já iniciamos também a venda da Pista Premium, que é um espaço reservado, bem em frente ao palco; além do Bezerrão, que está de volta com uma área open bar ainda maior e melhor”, destaca.

Ingressos

LOTE PROMOCIONAL

Passaporte pista – R$ 269,00

Passaporte pista premium – R$ 690,00

Passaporte bezerrão – R$ 1.150,00

DIA 16 – COUNTRY BEAT  

Pista inteira – R$ 40,00

Pista premium inteira – R$ 80,00

Bezerrão (open bar) – R$ 150,00

DIA 17 – ZEZÉ RÚSTICO I JIRAYA UAI        

Pista inteira -R$ 70,00

Pista Premium Inteira – R$ 180,00

Bezerrão (open bar) – R$ 290,00

DIA 18 – ANA CASTELA I SAMBA 90 GRAUS      

Pista inteira – R$ 80,00

Pista premium inteira – R$ 190,00

Bezerrão (open bar) – R$ 290,00

DIA 19 – SILVIO E ROBSON I ENZO & DANNIEL

Pista inteira – R$ 20,00

Pista premium inteira – R$ 40,00

Bezerrão (open bar) – R$ 120,00

DIA 20 – GUSTTAVO LIMA 

Pista inteira – R$ 100,00

Pista premium inteira – R$ 220,00

Bezerrão (open bar) – R$ 340,00

Postos de venda

Vendas online: araxarodeioshow.com.br

Postos físicos:

– Loja Oficial ARS – Shopping Boulevard Garden Araxá – sala 14

Endereço: Av. Pref. Aracely de Paula, 1005 – Centro

Horário: 10h às 22h (seg a sáb) / 11h às 22h (dom)

– CRAS – Centro de Atendimento ao Servidor (exclusivo para servidores públicos)

Endereço: Rua Rio Branco, 630 – Centro

Horário: 7h às 17h (seg a sex)

– 1001 Opções

Endereço: R. Washington Barcelos, 867 – Urciano Lemos

Horário: 8h30 às 19h30 (seg a sex) / 8h30 às 19h (sáb) / 8h30 às 13h (dom)

– Estilo Moda Country

Endereço: R. Presidente Olegário Maciel, 1070 – Centro

Horário: 9h às 18h (seg a sex) / 9h às 13h (sáb)

– Links Calçados

Endereço: R. Pres. Olegário Maciel, 120 – Centro

Horário: 8h30 às 18h30 (seg a sex) / 8h30 às 13h30 (sáb) 

Notícias relacionadas

