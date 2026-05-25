Música e cultura celebram a paixão por automóveis antigos em Araxá

Entre os dias 4 e 6 de junho, Araxá será palco de um dos eventos mais tradicionais do seu calendário cultural: o Encontro Nacional de Automóveis Antigos, realizado na área externa do Grande Hotel do Barreiro, durante o feriado de Corpus Christi. Em 2026, o evento ganha ainda mais força com uma ampla programação artística que promete unir música, cultura e entretenimento para todos os públicos.

A proposta é transformar o encontro em um verdadeiro festival cultural. Ao todo, serão mais de 20 atrações, incluindo shows musicais, apresentações de dança, teatro, arte circense e palestras. A iniciativa busca conectar os amantes do antigomobilismo, que se reúnem na cidade a cada dois anos, com experiências culturais de alta qualidade.

A música será um dos grandes destaques da programação. O público poderá acompanhar apresentações que vão do jazz ao blues, além do melhor da música instrumental mineira e brasileira. Artistas locais também terão espaço garantido, com participações inéditas de músicos araxaenses.

Entre os nomes confirmados estão Arachoro, Tarcisio Manuvéi e Helena Viola, Triunvirato e Marcelo Martins, Octeto Arquiteto dos Ventos, além dos quartetos Diego França, Mateus Duque, Lincoln Cheib, Bejazz e Nilton Santiago. Também sobem ao palco os trios Faiska e Arteria, as bandas Ben e Cleber Alves, além de Sopro Bom, Tiago Martins e convidados, Alan Tannús, ViVoz, Túlio Araújo e o grupo Choro Amoroso.

A programação vai além da música. No teatro, o grupo Deu na Telha apresenta o espetáculo “Classic em Cena”, que mistura poesia e histórias cantadas inspiradas nas antigas serenatas. Já o Circo Caramba promete divertir o público com uma performance irreverente, incluindo um palhaço que toca vários instrumentos ao mesmo tempo.

A dança também marca presença com o grupo CDK e o espetáculo Flash Mob, que reúne diferentes estilos em uma performance coletiva. O evento contará ainda com duas palestras temáticas: “Famosa Kombi” e “Cultura e Antigomobilismo”, abordando a importância dos veículos antigos na preservação da memória e da história das cidades.

A curadoria da programação artística é assinada por Amauri Rocha. O projeto é viabilizado por meio da Lei Rouanet e da Lei Descentra, de incentivo à cultura em Minas Gerais, com apoio da Prefeitura de Araxá. A realização é do Veteran Car de Minas Gerais, em parceria com o Governo de Minas Gerais e o Governo Federal.

Serviço

Evento: Programação artística do Brazil Classics Show

Data: de 4 a 6 de junho

Local: área externa do Grande Hotel do Barreiro, em Araxá

Programação completa: https://brazilclassics.com.br/programacao-cultural/