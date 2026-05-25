Projeto Memomural transforma ginásios municipais em galerias de arte a céu aberto em Araxá

Araxá ganhou novos espaços que unem esporte, cultura e memória. Os ginásios municipais dos bairros Padre Alaor e Santa Luzia foram transformados em galerias de arte a céu aberto por meio do projeto “Memomural”, que leva pinturas artísticas em grafite para os espaços esportivos da cidade. As inaugurações aconteceram neste fim de semana, reunindo apresentações culturais, dança, batalha de rap, congado, escola de samba e grande participação popular.

As obras foram idealizadas pelo artista grafiteiro Antônio Lima (Ton Lima), com produção executiva de Ari Marques. Os painéis foram criados por Ton e executados em parceria com Jen Biu, contando ainda com a participação dos artistas convidados Robson Caos e Pedro Xamã na execução técnica das pinturas. Os murais valorizam personagens que marcaram a história e a identidade cultural de Araxá, aproximando a população da memória coletiva do município.

Participaram das inaugurações o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira; a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar; o especialista em Responsabilidade Social da CBMM, Alan Ferreira da Costa; a coordenadora do projeto Dínamo Lobinho Transformando Vidas, Ana Cristina de Faria; o idealizador do projeto, Antônio Lima (Ton Lima); e o co-realizador Marcelo Mamede Maia. Familiares dos homenageados pelos murais também participaram do evento.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, os espaços esportivos também têm papel importante na valorização cultural e social dos jovens.

“Os ginásios recebem atividades como futsal, vôlei e handebol. Ter um espaço mais acolhedor, que une cultura e esporte, permite que os jovens possam se inspirar, conhecer mais sobre a história da cidade e ajudar a difundir essa cultura”, destaca.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, ressaltou que transformar espaços públicos por meio da arte também é uma forma de preservar a história e aproximar a população da cultura local.

“É muito importante ver os espaços públicos sendo utilizados para difundir a arte, valorizar a história da nossa cidade e aproximar as pessoas da cultura. O Memomural transforma os ginásios em espaços de memória, pertencimento e inspiração para toda a comunidade”, afirma.

Todo o processo criativo dos desenhos contou com embasamento histórico. As escolhas dos personagens e temas foram baseadas em pesquisas conduzidas por historiadores, garantindo que os murais representem fielmente a memória e a identidade cultural araxaense.

Padre Alaor

No Ginásio Poliesportivo Geraldo Montovani, no bairro Padre Alaor, os murais homenageiam importantes nomes da história local.

Entre os homenageados estão o maestro Elias Porfírio de Azevedo, educador musical e um dos principais maestros da cidade; Dona Olegária, incentivadora do carnaval e pioneira das escolas de samba em Araxá; Chico Formiga, jogador de futebol que ajudou a fortalecer a cultura esportiva local; e Alice Moura, figura essencial para o desenvolvimento educacional, urbano e cultural do município.

Santa Luzia

Já no Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira, no bairro Santa Luzia, o grafite retrata personagens que representam a essência do povo araxaense.

Entre eles estão Maria Rita da Cruz, parteira e artesã reconhecida por sua solidariedade; Joaquim Antônio Côrtes (Nhô Quim), radialista e cordelista que eternizou tradições locais em versos e programas de rádio; Joviano Batista de Oliveira (Sr. Jovi), músico e fundador da tradicional Lira Araxaense; e Adélia Pereira Valle (Dona Delica), educadora, escritora e integrante da Academia Araxaense de Letras.

Cada figura retratada carrega parte da história e da cultura do município, conectando gerações e reafirmando a importância da preservação da memória coletiva.