Araxá se consolida entre as cidades mais seguras do Brasil

Segurança reconhecida nacionalmente. Araxá é considerada a 12ª cidade mais segura do Brasil e a segunda do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os dados foram divulgados em junho e obtidos por meio de análise de 310 municípios brasileiros, considerando o número de homicídios a cada 100 mil habitantes.

De acordo com a pesquisa, a média do Brasil relacionada a mortes violentas é de 37,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. A maior parte das cidades mais seguras do país está localizada nas regiões Sul e Sudeste, e quanto mais baixa for a taxa, mais segura é a cidade. Vale ressaltar ainda que essa mesma taxa de mortes está diretamente relacionada ao tamanho do município.

O número registrado para Araxá foi de 7,9 homicídios e, desde 2019, a cidade é citada entre as mais pacíficas do país. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, o reconhecimento do município como uma das mais seguras do país traz mais motivação para as ações da secretaria.

“As ações já realizadas na cidade buscam atender a população de forma ágil, reprimindo qualquer tipo de violência e garantindo a segurança do cidadão. Através da Central de Videomonitoramento, por exemplo, a captação de imagens é realizada em tempo real nas Zonas Urbana e Rural, 24 horas por dia. Reprimir a criminalidade na cidade com certeza continuará o principal objetivo da secretaria na busca pela proteção dos araxaenses”, afirma o secretário.

O prefeito Robson Magela afirma que o crescimento de Araxá traz uma responsabilidade a mais para ações de segurança da população.

“O trabalho da Segurança Pública na cidade tem um importante papel na vida da população. Como desenvolvimento da cidade em todas as áreas, nossas ações devem ser ainda mais pontuais em relação às necessidades de quem vive aqui, trabalhando em parceria com as nossas Forças de Segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Presídio Regional, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, entre outros. Estamos imensamente felizes em saber que Araxá se consolidou entre as cidades mais seguras do país, e a segunda mais segura do Estado”, reitera o prefeito.

As 20 cidades mais seguras do Brasil

1. Jaú (SP) – 2,7

2. Indaiatuba (SP) – 3,5

3. Valinhos (SP) – 4,7

4. Jaraguá do Sul (SC) – 5,5

5. Brusque (SC) – 5,8

6. Jundiaí (SP) – 6,1

7. Passos (MG) – 7,2

8. Limeira (SP) – 7,7

9. Americana (SP) – 7,7

10. Bragança Paulista (SP) – 7,7

11. Santos (SP) – 7,8

12. Araxá (MG) – 7,9

13. Araraquara (SP) – 7,9

14. São Caetano (SP) – 7,9

15. Tubarão (SC) – 8,1

16. Varginha (MG) – 8,3

17. Mogi das Cruzes (SP) – 8,3

18. Itatiba (SP) – 8,3

19. Catanduva (SP) – 8,4

20. Sertãozinho (SP) – 8,5