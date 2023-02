Araxá se destaca em ranking dos municípios com maior renda média de Minas Gerais

Uma cidade histórica, famosa por suas águas terapêuticas, culinária típica e paisagens exuberantes. Araxá está na oitava colocação entre os municípios com maior renda média em Minas Gerais, segundo o levantamento do “Mapa da Riqueza no Brasil”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O estudo mapeia fluxos de renda e estoques de ativos dos mais ricos brasileiros a partir do último Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) disponível. Em Araxá, a estimativa é que 18,7% da população declarou Imposto de Renda no último ano. A renda média da cidade é de R$1.689,00.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, explica que a colocação de Araxá no “top 10 de Minas’’ está relacionada a uma gestão pública de qualidade, com geração de emprego, renda e qualidade de vida à população.

“Demonstramos a necessidade de investir em inovação para potencializar a economia municipal, com a expectativa de avançar ainda mais com a ampliação de programas e políticas públicas de apoio a todos os segmentos”, afirma o secretário.

O prefeito Robson Magela reitera que diversas ações da atual gestão com a força da economia local proporcionaram o alcance com o bom resultado. “Passamos por um período turbulento com a pandemia, mas já é uma realidade que ficou para trás. A vinda de novas empresas, a retomada de grande eventos e o incentivo do poder público por meio de programas como o Araxá Empreendedora, que fomenta a abertura de novos negócios, são alguns do exemplos para que Araxá pudesse ficar entre as 10 melhores de Minas, e o trabalho continue para que possamos subir nessa lista”, destaca.