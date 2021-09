Araxá se prepara para vacinação contra Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades

Araxá inicia a vacinação contra Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave nesta semana. O município aguarda a chegada do novo lote de vacinas, que será entregue nesta terça-feira (21), pelo Governo do Estado para divulgar o cronograma de imunização.

Para garantir a vacinação da 1ª dose, todos contemplados neste grupo devem comprovar sua condição clínica.

A Secretaria Municipal de Saúde exigirá no momento da vacinação os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de Vacina, Cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

Para quem recebeu vacina de rotina, deve aguardar um intervalo de 15 dias para receber a aplicação contra a Covid-19.

Para obter o documento, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou o médico de sua preferência (seja da rede pública ou privada).

A emissão de apresentação de falso atestado configura crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento, podendo resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. O médico responsável pelo documento pode responder de forma penal e até mesmo perder o registro profissional.

A lista de comorbidades está disponível no Site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).