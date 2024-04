Prefeitura de Araxá amplia exames de tomografia computadorizada e registra 460 procedimentos mensais

Saúde de qualidade para toda a população araxaense. A sala de tomografia computadorizada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) registra em média 460 exames de tomografia por mês. O espaço foi inaugurado em 2021 com investimento de R$ 1,2 milhões em recursos próprios do município.

O tomógrafo é o primeiro disponível no sistema público municipal de saúde. A presença do equipamento transformou a UPA em referência no atendimento neurológico de urgência e emergência na cidade.

O procedimento fornece imagens mais precisas do que as de radiografia, detectando alterações muito pequenas em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo.

Para realização do exame, o paciente passa por consulta e avaliação, seja na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou na Unidade Básica de saúde.