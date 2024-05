Prefeitura de Araxá promove mais uma etapa de castração de cães e gatos; mais de 10 mil animais já passaram pela cirurgia

A Prefeitura de Araxá promove mais uma etapa de castração de cães e gatos nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio, no Estádio Municipal Fausto Alvim. O projeto CastrAção, iniciado em julho de 2021, promove de forma gratuita mutirões para animais de protetores independentes e famílias de baixa renda. A ação, que tem como objetivo reduzir o número de animais abandonados na cidade, já atingiu o número de 10.092 mil castrações realizadas no Município em quase três anos.

Nesta etapa, a Administração Municipal conta com a parceria do Consórcio Intermunicipal do Planalto de Araxá (Cimpla). A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer. Os animais serão atendidos em uma estrutura completa, com todos os equipamentos necessários para a realização das cirurgias e profissionais especializados.

A castração é a melhor forma de controle populacional de cães e gatos, resultando na diminuição dos animais de rua, impedindo que se tornem um problema de saúde pública. O Município também conta com os programas Amigos do Canil e o de Valorização de Protetores de Animais Soltos ou Abandonados, com propostas de facilitar o atendimento e tratamento de animais em situação de abandono.

Os programas contemplam protetores cadastrados a receber doação de ração, que foi retomado nesta semana, e acesso a serviços como atendimento emergencial, avaliação clínica de animais tutelados ou recolhidos, vacinação antirrábica e esterilização gratuita oferecidas pela Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.