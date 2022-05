Araxá sedia o 25º Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção em junho

Família é a base e o alicerce, o presente e o futuro, o afeto e a compreensão. Família é quem estende a mão. Araxá receberá de 9 a 11 de junho o 25º Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – Enapa 2022, cujo tema central será “Construindo Redes, Aquecendo Vidas”. O objetivo principal do encontro é construir um ambiente em que vários Grupos de Apoio à Adoção do país possam trocar experiências relacionadas ao seu papel de conscientização da sociedade com relação à adoção.

Além dos debates sobre o tema da adoção, o evento prevê a apresentação de trabalhos e momentos culturais. O público-alvo são pretendentes à adoção, magistrados, servidores, promotores, comunidade acadêmica, pais, mães e filhos e interessados no assunto. O evento acontecerá no Espaço Grann Hall em formato híbrido, com possibilidade de participação online e presencial, mediante inscrição.

Na última semana, a promotora de Justiça e curadora da Infância e Juventude da Comarca de Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado, secretários municipais e representantes do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas se reuniram com o prefeito Robson Magela para apresentar a importância do evento para a cidade.

De acordo com o prefeito, o debate sobre os diversos aspectos da adoção é extremamente relevante, pois, por meio dela, é possível garantir a proteção aos direitos da criança e do adolescente. “Se a gente não puder investir nas nossas crianças hoje, o futuro delas será incerto amanhã. A causa da Infância e Juventude é primordial e nós, enquanto Administração Pública, não medimos esforços para buscarmos soluções aos desafios enfrentados diariamente. Esse evento é muito bem-vindo e eu tenho certeza que será um sucesso”, destaca.

A promotora Mara explica que o evento propicia uma importante troca de saberes e ampliação do conhecimento, integração e fortalecimento na área da convivência familiar. “Eu estou em estado de graça, pois ver esse evento acontecendo aqui em Araxá enche o meu coração de alegria. Será uma oportunidade ímpar para a gente fortalecer o nosso Grupo de Apoio à Adoção, além de compartilhar as nossas experiências e aprender com os outros. É um evento de encantamento para a nossa cidade”, diz.

Para a Presidente do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas, Cristiane Mirza, o Enapa é uma oportunidade de estabelecer parcerias para transformar a realidade de jovens que vivem dentro dos Serviços de Acolhimento. “São três dias intensos pensados para fazer com que a nossa rede, além de afeto, tenha conhecimento. Uma cidade quando recebe um evento dessa natureza, amplia os horizontes, fortalecendo realmente os direitos da criança e do adolescente e principalmente o direito da convivência familiar”, explica.

A realização do Enapa é da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas, e conta com recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Araxá (FMDCA). Mais informações: (www.araxa.enapa.org.br ).