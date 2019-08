Araxá sedia o primeiro Mundial do Queijo no Brasil

Foto: Divulgação / Portal do Queijo

Araxá é palco do primeiro Mundial do Queijo que acontece no Brasil, de 9 a 11 de agosto, no Tauá Grande Hotel.

A programação do evento conta com jantares de gala, palestras, show, degustação, salão do queijo e dois capítulos especiais de cerimônia da Guilde Internationale des Fromagers.

São 11 municípios que compõe esta região queijeira: Araxá, Campos Altos, Conquista, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, Tapira e Uberaba. Nessa região, são produzidos cerca de 1 milhão de litros de leite por dia, e 40% dessa produção vai para a produção do queijo.

Os produtores brasileiros vem sendo o grande destaque de concursos realizados internacionais. Recentemente, 58 queijos da nossa terra foram premiados na França durante a quarta edição do Mondial du Fromage, na cidade de Tours. A competição reuniu 950 queijos de 40 países. O Brasil conquistou medalhas entre super ouro, ouro, prata e bronze, com a região Araxá entre as premiações.

O Mundial do Queijo é realizado pela Associação SerTãoBras, dirigida pela mestre queijeira Débora Pereira. O evento conta com convidados seletos, entre eles, Christelle Lorho, dona de uma elegante boutique de queijos em Estrasburgo e renomada mestra queijeira, e Claude Maret, presidente da federação de queijeiros da França e Roland Barthelemey, embaixador do patrimônio queijeiro francês e presidente da Guilde Internationale des Fromagers.

O Mundial do Queijo do Brasil tem por objetivo colocar queijos nacionais e internacionais lado a lado para premiar os melhores de acordo com um regulamento que contempla todas as famílias tecnológicas de fabricação: massa mole de casca florida, massa mole de casca lavada, massa prensada crua, massa prensada cozida, queijos azuis, massas filadas, dentre outras.

Para avaliar os queijos, um corpo de jurados de origem eclética, nacional e internacional: produtores artesanais e industriais, curadores, comerciantes, pesquisadores, chefs de cozinha e jornalistas de gastronomia.

É uma grande oportunidade para o Brasil mostrar sua cultura queijeira e ser reconhecido queijos de qualidade. Que isso abra as fronteiras para esse produto, símbolo da nossa identidade cultural, girar o mundo encantando paladares.