Araxá solicita credenciamento de novas equipes de saúde ao Ministério da Saúde

O prefeito Robson Magela se reuniu nesta terça-feira (9) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, para reforçar o compromisso de Araxá com a ampliação da Atenção Primária à Saúde (APS) no município. Durante o encontro, que contou também com a participação do deputado federal Mário Heringer, Robson solicitou o credenciamento de duas novas equipes multiprofissionais (eMulti), fundamentais para o fortalecimento do atendimento integral à população.

O pedido, formalizado por meio do Ofício nº 521/2025, contempla a criação de uma equipe eMulti Estratégica e uma equipe eMulti Ampliada. As equipes têm como objetivo ampliar o apoio às Unidades de Saúde da Família (USF), possibilitando uma atuação interdisciplinar, com médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e outros profissionais. Essa estrutura fortalece a rede de cuidados, melhora a resolutividade da Atenção Primária e reduz a sobrecarga nos serviços de média e alta complexidade.

O ministro Alexandre Padilha recebeu positivamente a solicitação, reconhecendo o esforço de Araxá em expandir sua rede de saúde e oferecer serviços de qualidade à população. A expectativa é de que, com o credenciamento aprovado, as novas equipes possam iniciar suas atividades ainda em 2025.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a implantação das equipes eMulti vai reforçar esse trabalho, trazendo profissionais especializados e aumentando a capacidade do Município de resolver problemas de saúde com mais rapidez e eficiência. “Essa é uma conquista que buscamos com muito empenho para garantir um futuro mais saudável para todos”, afirma o prefeito.