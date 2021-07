Araxá terá mutirão de castração gratuita a partir do dia 21; confira os critérios

O Setor de Zoonoses de Araxá promove, entre os dias 21 de julho e 14 de agosto, o primeiro mutirão de castração de cães e gatos na cidade. O Castramóvel ficará no Parque de Exposições Agenor Lemos e a expectativa é que sejam atendidos cerca de 1.470 animais, uma média de 70 por dia.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Araxá com a vereadora Fernanda Castelha, deputado federal Fred Costa e Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla).

De acordo com Leninha Severo, coordenadora da Vigilância em Saúde, a ação se dará em quatro momentos. No primeiro serão priorizados todos os animais de rua da zona urbana e no segundo momento os animais abandonados que vivem na zona rural.

“A partir deste sábado (17), o Canil Municipal iniciará o recolhimento dos animais da zona urbana. Todos eles ficarão conosco, em observação e recebendo medicamentos, cerca de três dias antes e depois do procedimento. A técnica operatória é menos invasiva e todos eles também receberão um microchip subcutâneo e uma tatuagem na orelha para fins de identificação. Tudo feito de forma rápida, segura e sem riscos para a saúde dos bichinhos”, explica. Após a recuperação, os bichinhos serão devolvidos no mesmo local onde foram recolhidos.

A terceira etapa da castração será voltada para animais sob a tutela de protetores independentes.

E por último, a ação será voltada para animais de famílias de baixa renda previamente cadastradas na Secretaria de Ação Social. Neste caso, estas famílias devem realizar o cadastro reserva nos dias 15, 16, 19 e 20 de julho, de 8h às 17h em uma tenda do Zoonoses que foi montada no calçadão da Olegário Maciel.

Os documentos exigidos são cópias (xerox) da Identidade, CPF e ficha resumo do CadÚnico que pode ser baixado através do aplicativo “Meu CadÚnico”, do site do Programa Social (www.meucadunico.cidadania.gov.br) ou diretamente nos Núcleos de Convivência, CRAS Francisco Duarte, CRAS Abolição ou na sede da Secretaria Municipal de Ação Social.

A população também pode contribuir, acionando o Canil Municipal através do número (34) 9 9249-7767 para fazer o recolhimento dos animais de rua.

A vereadora Fernanda Castelha ressalta a importância de o município ter firmado esse Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para amenizar a situação dos animais de rua de Araxá. “Assim que o prefeito Robson soube que Araxá era o único município da Ampla que não havia aderido ao projeto, logo ele assinou o TAC e nós fomos atrás do deputado federal Fred Costa, que viabilizou financeiramente a execução do projeto. É uma ação muito importante para Araxá e teremos resultado a longo prazo, com a redução de animais abandonados na cidade”, explica a vereadora.