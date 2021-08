Araxá terá selo para certificação de bares e restaurantes

Ambiente seguro e qualidade de atendimento. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), o Sindicato do Comércio Hoteleiro e Similares do Planalto de Araxá (Sindhorb) e a Sala Mineira do Empreendedor realizam o último curso gratuito de boas-práticas para atendimento seguro contra a Covid-19 na próxima terça-feira (31).

Os empreendimentos de alimentos e bebidas de Araxá têm até o fim do ano para se regulamentarem e obter o Selo de Certificação. Além do treinamento obrigatório, os estabelecimentos devem cumprir todas as medidas sanitárias de proteção contra o coronavírus e os documentos necessários para funcionamento. Quem não cumprir as exigências poderá ter o alvará suspenso a partir do próximo ano.

O objetivo principal é que o setor econômico possa se adequar à nova rotina exigida pela pandemia e melhorar a qualidade de atendimento em bares e restaurantes da cidade. “Os profissionais treinados terão toda a orientação sobre como dispor as mesas dentro do estabelecimento, como atender a população de forma segura e conhecimento dos protocolos sanitários vigentes”, explica o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas.

Empreendedores e trabalhadores do setor devem acessar o link (https://bit.ly/BoasPraticasAlimentos) para realizar a inscrição. “O selo vai referendar as empresas do setor de alimentação que estão de acordo com as boas práticas de combate à Covid e um número de identificação, distribuído pela Vigilância Sanitária que vai vistoriar as medidas adotadas, ficarão dispostos em um local visível da empresa para conhecimento da população e turistas”, ressalta o superintendente.

Serviço

Curso Online – Boas práticas para atendimento seguro

Data: 31/08/2021

Horário: 16h às 18h

Inscrição: https://bit.ly/BoasPraticasAlimentos