Araxá terá Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal

Araxá e região passarão a contar com um novo marco no acesso à Justiça. O município será contemplado com a implantação de uma Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal, iniciativa que visa descentralizar os serviços e aproximar o cidadão das instâncias judiciais federais.

As UAAs funcionam como estruturas de apoio da Justiça Federal, garantindo atendimento presencial, orientação processual, realização de audiências por videoconferência e acompanhamento de demandas relacionadas a benefícios previdenciários, causas de menor complexidade e outros serviços da esfera federal.

De acordo com o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, a unidade funcionará no Fórum de Araxá. “Com a instalação da unidade, estaremos promovendo maior agilidade, eficiência e redução de custos. Isso porque permitirá que moradores da cidade e de toda a região não precisem mais se deslocar a longas distâncias até Uberaba ou Uberlândia para acessar serviços da Justiça Federal”, ressalta.

A implantação contará com a parceria da Prefeitura de Araxá, que disponibilizará recursos humanos e equipamentos para auxiliar na realização dos trabalhos. “A iniciativa atende a uma demanda antiga da comunidade, que reconhece a importância da proximidade da Justiça Federal para fortalecer os direitos da população e ampliar o acesso à cidadania”, destaca o procurador.

Com a nova estrutura, a expectativa é oferecer não apenas maior comodidade aos usuários, mas também reforçar a presença institucional da Justiça Federal em Araxá, contribuindo para a modernização e a eficiência no atendimento à sociedade.

O convênio entre a Justiça Federal e a Prefeitura de Araxá será firmado nos próximos dias. A reunião que selou a parceria aconteceu na última quarta-feira (13), em Uberaba, e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do juiz-diretor da Subseção da Vara Federal em Uberaba, Dr. Mauro Henrique Vieira, do juiz federal Élcio Arruda, do procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, e da presidente da OAB/Araxá, Débora de Melo Vale.