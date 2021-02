Associação A&+ busca voluntários para auxiliar no trabalho de crianças e adolescentes com autismo

Em reunião com o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, a diretoria da Associação A&+ falou sobre a busca de profissionais que tenham interesse em doar seu trabalho para assistir às crianças e adolescentes portadores do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e seus familiares.

Nesse primeiro momento, a associação busca profissionais de: Psicopedagogia; Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional e Nutrição, que tenham formação em educação inclusiva, para auxiliar as famílias especialmente durante a pandemia.

Os atendimentos poderão ser feitos presencialmente, ou à distância, conforme disponibilidade do profissional. Aqueles que se interessarem e puderem disponibilizar parte do seu tempo, devem entrar em contato com a diretoria da A&+, que fará a seleção das famílias que mais estejam precisando dos atendimentos.

Ao final da prestação dos serviços voluntários, o profissional receberá um certificado correspondente à carga horária realizada.