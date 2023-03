Associação A&+ inaugura a Casa do Autista de Araxá

A Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá – A&+ inaugurou a sua nova sede na última sexta-feira (24), com a presença de vereadores e representantes de outros agentes públicos de Araxá. O imóvel, situado na Rua Rio Grande do Sul número 70, bairro São Geraldo, irá oferecer inicialmente as terapias nas áreas de Psicologia, Psicopedagogia, Assistência Social, Garantia de Direitos e Apoio jurídico, com a colaboração de voluntários.

A Casa do Autista, como tem sido chamada a nova sede, foi criada com recursos provenientes de convênio com a administração municipal, com o objetivo de suprir uma lacuna na cidade, acolhendo um segmento que até então não era atendido como público específico.

Em Araxá, não se tem uma estatística real sobre a incidência do Transtorno do Espectro Autista – TEA na população, mas tem-se observado um grande crescimento de diagnósticos e muita procura por orientações e atendimentos.

Para a presidente da Associação, Susana Cardoso, como instituição representativa da classe, a Casa do Autista de Araxá pretende buscar políticas públicas e instrumentos, terapias, inclusão, atendimentos prioritários, saúde, educação, programas de conscientização e leis que amparem as pessoas que se encontram dentro do espectro.

“Com o avanço das discussões sobre o autismo, alguns direitos têm sido conquistados mas, mesmo assim, estamos muito aquém de torná-los realmente obrigatórios. Essa é uma luta constante da Associação A&+; exigir o cumprimento das leis que protegem os autistas e seus familiares”, afirma.

Sobre a Associação A&+

O grupo existe há oito anos; começou com um pequeno número de pessoas, que trocavam mensagens pela Internet, e cinco profissionais que prestavam orientações às famílias de autistas, sempre carentes de conhecimentos sobre o TEA.

Hoje a instituição conta com cerca de 150 membros e realiza diversas atividades, além de reunião mensal com a presença das famílias, que partilham suas dúvidas e vivências. No início do mês de abril, é realizada uma semana de atividades em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril. São realizadas também palestras, bingos, bazar, para custeio e manutenção da entidade.

A instituição conquistou várias vitórias, nos últimos anos, através de pleitos do vereador Raphael Rios, como a confecção da carteirinha do autista, prioridade no estacionamento público, estabelecimento do laudo permanente, lei que constitui a Semana Municipal do Autismo, criação da associação como pessoa jurídica, entre outras.

SERVIÇO

Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá – A&+

Rua Rio Grande do Sul número 70, bairro São Geraldo

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Telefones: (34) 3612-9773 e 99843-3241

E-mail: [email protected]

Blog: aemaisaraxa.blogspot.com

Instagram: @aemaisautismo

Facebook: Grupo A&+