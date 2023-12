Ateliê de Tecelagem realiza produção de peças de Natal

O Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond”, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), está realizando a confecção de produtos de Natal no tear mineiro. As peças incluem tapetes; toalhas de mesa e de lavabo; porta-petiscos; forros americanos, de centro e caminho de mesa; guardanapos; e colchas de solteiro e casal.

De acordo com a coordenadora do ateliê, Adelina Menezes, as cores e formas de tecer dos produtos dão um toque mais sofisticado a mesas e ambientes no período das festas de fim de ano.

“Buscamos diversas referências para desenvolver este trabalho. Além das cores predominantes vermelha e verde, também usamos cores neutras que, juntas formam uma combinação perfeita. Estamos produzindo peças requintadas, por exemplo, as que são feitas em carrapicho. Além disso, o acabamento é realizado usando técnicas de macramê e abrolho”, conta.

Para quem tiver interesse em adquirir as peças produzidas pelo Ateliê, elas estão disponíveis na loja que fica no Museu Histórico de Araxá – Dona Beja. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.