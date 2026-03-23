Atendimento psicológico infantil na Unileste atende toda a cidade e amplia cuidado com a saúde mental

O atendimento psicológico infantil na rede pública de Araxá tem sido ampliado para garantir o acesso de crianças e adolescentes ao cuidado em saúde mental. Na Unileste, o serviço voltado a esse público atende pacientes de toda a cidade, oferecendo acompanhamento especializado desde os primeiros anos de vida.

O atendimento contempla pacientes a partir dos 6 anos, com suporte de profissionais da psicologia e psiquiatria, incluindo atendimento específico para o público infantil. As consultas voltadas a esse grupo ocorrem em períodos organizados, com atendimentos concentrados no turno da tarde.

De acordo com a coordenadora da unidade, Rose Trindade, o acompanhamento precoce é fundamental para o desenvolvimento emocional e social.

“Cuidar da saúde mental desde a infância faz toda a diferença. Muitas situações podem ser acompanhadas e trabalhadas desde cedo, evitando que se tornem dificuldades maiores ao longo da vida”, destaca.

O acesso ao atendimento infantil pode ser feito por meio do acolhimento psicológico, realizado mensalmente na unidade, ou por encaminhamentos de escolas e outros serviços de saúde, quando necessário. Para o atendimento psicológico, não é obrigatório encaminhamento prévio.

Além do público infantil, a Unileste também oferece atendimento psicológico para adultos moradores da região de abrangência, que inclui bairros como Santo Antônio, Dona Adélia, Mangabeiras, Vila Estância, São Pedro, parte da região central e Jardim Europa.

Nesse caso, os atendimentos são organizados em grupos terapêuticos, conforme a idade e a demanda dos pacientes. O modelo permite atender um maior número de pessoas e, quando necessário, os pacientes podem ser direcionados para acompanhamento individual.

Atualmente, não há lista de espera para o atendimento psicológico na unidade. Os interessados devem comparecer presencialmente no dia de acolhimento para realizar o agendamento. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A equipe é composta por quatro psicólogos, um assistente social e quatro psiquiatras, garantindo atendimento multiprofissional.

O município também conta com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que atuam no atendimento de casos mais complexos, complementando a rede de saúde mental.