Autoridades visitam obras da nova sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá

As obras de reforma do antigo Fórum de Araxá, que está sendo adaptado para se tornar a nova sede da Delegacia Regional da Polícia Civil, receberam nesta quinta-feira (31) a visita de autoridades municipais e estaduais. O objetivo foi acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e conferir as mudanças na estrutura, que está sendo adaptada para atender as demandas da corporação e da população.

Participaram da visita o prefeito Robson Magela, o vice-prefeito Bosco Júnior, a delegada-geral e chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Dra. Letícia Gamboge, o chefe do 5º Departamento de Polícia Civil, Cézar Felipe Colombari, o deputado estadual Bosco, além de vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

Com 1.096m² de área construída e 406m² de área externa coberta, a nova sede contará com 50 ambientes em um prédio completamente reformado. O layout da edificação foi totalmente modificado para atender as necessidades específicas da Delegacia Regional. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, com aprovação do delegado regional de Polícia Civil, Dr. Valter André Biscaro Salviano.

A obra está orçada em R$ 871.017,32, com recursos próprios da Prefeitura de Araxá e emendas parlamentares do deputado estadual Bosco e do deputado federal Mário Heringer. A ordem de serviço foi assinada em 23 de abril e a previsão de entrega é para fevereiro de 2026.

A delegada-geral Letícia Gamboge ressalta a importância da nova sede. “Será uma entrega de essencial importância para a Polícia Civil em Araxá, com melhores condições de trabalho para os nossos servidores, mas também para a população, que terá um espaço de atendimento muito mais adequado. Dentre as unidades que estarão integradas à nova sede, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher ganhará um espaço mais acolhedor e funcional para receber as vítimas de violência. É uma entrega substancial e muito relevante para a cidade”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca o impacto da obra para a segurança pública da cidade. “Essa obra representa um avanço histórico para a segurança pública de Araxá. A Polícia Civil merece um espaço moderno, estruturado, à altura do trabalho que realiza. E a população também merece ser atendida com dignidade e respeito. A Prefeitura está investindo com responsabilidade e, com o apoio dos deputados Bosco e Mário Heringer, vamos entregar um prédio completo, funcional e que vai fazer a diferença na segurança do nosso município”, diz.

Além da troca completa do piso por porcelanato, a obra inclui reforma do telhado, nova rede elétrica, divisórias em drywall, renovação total dos banheiros (com novos revestimentos, louças e metais), pintura geral e revitalização da fachada.