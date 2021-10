Bairro Camuá recebe plantio de mudas nativas

Adolescentes da Casa do Pequeno Jardineiro e equipe do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) promoveram o plantio de árvores na Praça Rui Afonso dos Reis, no bairro Camuá.

Ao todo, foram 20 mudas de espécies nativas e frutíferas, como ipê, palmeira, acerola, uvaia, entre outras. O plantio contou com a presença da vereadora Leni Nobre.

De acordo com o chefe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Vinícius Martins, a arborização é feita nesta época do ano para aproveitar o período das chuvas que contribui para o desenvolvimento das mudas.

“É uma demanda antiga dos moradores não só dessa região como de outros bairros. E nossa proposta é seguir com esse plantio, alcançando outras áreas verdes da cidade. Assim, a gente tem uma cidade mais arborizada, com mais áreas verdes, o que gera mais qualidade de vida para toda a comunidade no entorno”, explica.

As mudas são desenvolvidas na Casa do Pequeno Jardineiro, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social que atende adolescentes de 14 a 17 anos com instruções de educação ambiental, cidadania e jardinagem e oferece um auxílio financeiro.