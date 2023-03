Bairro Parque das Flores recebe recapeamento asfáltico após 30 anos

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, está executando o recapeamento asfáltico na avenida das Palmeiras, no bairro Parque das Flores. A região não recebia revitalização de pavimentação há mais de 30 anos.

De acordo com o secretário Ângelo França, o recapeamento vai oferecer mais conforto e segurança dos moradores do bairro. “A avenida das Palmeiras é a principal via do bairro e tem um fluxo de veículos muito grande, por isso estamos realizando o recapeamento em toda a avenida”, explica.

Para Belcholina Garcia Valeriano, que mora no bairro há mais de 30 anos, andar pela avenida das Palmeiras sempre foi complicado. “A situação aqui antes era muito ruim, a avenida era puro buraco. Para passar a pé e de carro era muito difícil. Agora estamos muito felizes e satisfeitos com o recapeamento ”, diz.

O prefeito Robson Magela destaca que o recapeamento da avenida das Palmeiras é um atendimento às principais demandas dos moradores do Parque das Flores.

“Foi um dos primeiros bairros visitados pela atual gestão para receber as reivindicações. A revitalização da avenida está na fase final de execução , e em breve a reforma geral do ginásio do Parque das Flores também será entregue”, acrescenta o prefeito.