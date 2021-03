Balcão da Prefeitura lança atendimento por WhatsApp

Para modernizar o serviço do Balcão de Atendimento e facilitar o recebimento de demandas, a Prefeitura de Araxá implantou um canal virtual para a população por meio do WhatsApp. Agora, os serviços oferecidos de forma presencial serão disponibilizados online.

A medida foi adotada para evitar aglomerações e prevenir a propagação do coronavírus no município. O número do WhatsApp do Balcão da Prefeitura é o (34) 9.9257-0839 e o atendimento é feito das 9h às 15h.

A criação desse canal foi uma solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. “Iremos fazer um teste neste período de Onda Roxa para evitar aglomerações. Mas, a intenção é que o projeto continue após a pandemia”, explica o secretário de Fazenda Planejamento e Gestão, Arnildo Antônio Morais.

Por meio do WhatsApp poderão ser realizados serviços relacionados ao IPTU, emissão de guia, parcelamento de dívida ativa, certidão comprobatória, abertura e fechamento de empresas, protocolo, ISSQN, emissão de comprovante cadastral, informações para emissão de senha de Nota Fiscal Eletrônica, certidão negativa de débitos, além de informações gerais que podem ser esclarecidas.

“Queremos fazer com que as pessoas conheçam os atendimentos online da prefeitura para tornar Araxá uma cidade mais digital. A maioria desses serviços é feita também pelo site oficial. Mas, a qualquer momento a pessoa poderá encaminhar sua solicitação ou esclarecer outras dúvidas sobre outros assuntos com o atendente”, destaca secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.

Enquanto durar a Onda Roxa, outras modalidades de atendimento também permanecem em funcionamento por meio dos e-mails [email protected] e [email protected] ou pelos telefones (34) 3691-7032, 3691-7033 ou 3691-7034.